Test de Cuisineer, ne craignez ni les huissiers ni les monstres !

Paell, son restaurant, ses donjons, ses huissiers…

Vous incarnez Pom, une aventurière chevronnée qui arpente les donjons sans peur ! Une carte de vos parents vous demande de revenir à la maison, pour leur dire au revoir avant qu’ils partent pour un tour du monde. De retour au village, trop tard… Vos parents sont partis, abandonnant le restaurant, vous et une montagne de dettes. Il va falloir se retrousser les manches et remettre l’établissement à flot !



Le jeu se découpe en deux gameplay distincts, d'un côté la recherche d'ingrédients dans les donjons et de l'autre la gestion de restaurant. Attention, ce n'est pas un simulateur de cuisine, vous ne mitonnez pas de bons petits plats, vous les servez. Votre journée se divise en plusieurs phases : les phases creuses et les heures de pointe qui voient un afflux de clients.



Une fois qu'ils ont choisi, votre rôle est de lancer la recette sur le bon plan de travail (découpe, four, poêle, casserole…) et le plat fini il va apparaître sur le bar. Les clients vont ensuite chercher leur plat tout seuls, à part certains clients spéciaux qui vous demandent de leur apporter à table. Leur plat terminé, vous les encaissez et à vous la richesse !



Au début, le rythme est assez facile à suivre car vous avez peu de tables. Vous êtes aussi limité en nombre de plans de travail possibles, ce qui amènera certains de vos clients à vous demander des plats que vous ne pouvez pas fournir, ils repartiront donc un peu agacés. Dès que vous commencez à agrandir le restaurant grâce à Saule, le menuisier, vous pouvez ajouter des plans de travail et des tables.



Ce qui vous permet de gagner plus d'argent, mais il va falloir aller plus vite pour servir tout le monde ! Il vous faut donc aussi améliorer vos plans de travail, afin de pouvoir préparer plus de plats en même temps et de meilleure qualité. Mais au fait, avec tout cet argent, on achète des ingrédients ? Bien sûr que non !



Aventurière un jour, aventurière toujours

Eh non, pas de magasin d'alimentation à Paell ! Ici, ce qu'on cuisine, on va le chercher dans les donjons ! Au début, seul le donjon de la forêt vous est accessible, vous débloquez les suivants au fur et à mesure de vos remboursements de dette. Vous explorez les niveaux au fur et à mesure, sans forcément l'objectif de tous les finir puisque votre but est de tuer les monstres pour récupérer des ingrédients.



À chaque monstre le sien : les poules lâchent des œufs et du poulet, les minitaures de la viande dure, les sylvospores des champignons, etc. Vous pouvez également casser de nombreux éléments de décor pour obtenir différents types de pierres et de bois qui vous sont nécessaires pour l'amélioration de votre restaurant. Quand votre sac est plein (et au début il est vite plein) ou votre barre de vie vide, vous rentrez au village grâce à une pierre de téléportation. Mais attention : celle-ci demande quelques secondes d'activation et le décompte s'arrête si vous prenez un coup. Ne vous lancez pas dans la mêlée sans réfléchir !



Les combats ne sont pas si simples, il y a un grand nombre d'ennemis, une bonne partie tire à distance, il va falloir gérer tout ce petit monde. Si vous mourrez, vous vous réveillez dans votre lit le lendemain matin, mais vous aurez perdu une grande part de vos ressources durement gagnées.

Côté armes, on a deux emplacements possibles, où vous avez le choix de mettre ce que vous voulez : pas besoin de prendre forcément une arme à distance et une de cac par exemple. On aime beaucoup le graphisme des armes, toujours en rapport avec la cuisine : vous commencez le jeu avec une spatule et des assiettes.



Chaque arme dispose d'une attaque normale et d'une attaque spéciale. Elles ont aussi, comme votre équipement (bottes et gants), des emplacements d'effet actifs ou passifs, tel de l'embrasement, du poison ou des bonus de pv ou dégâts critiques par exemple. Vous trouvez arme et équipement en vous battant dans les donjons, mais il est aussi possible d'en acheter au village.

La douceur d'un foyer

Les villageois ne sont pas là que pour venir manger à votre restaurant ! Vous allez pouvoir faire pas mal de choses dans le village quand vous ne serez pas en train de servir ou de combattre. Il y a plusieurs marchands fixes, qui ne changent pas, comme le menuisier, la forgeronne (pour l'amélioration de vos armes), les vendeuses de bubble tea (l'équivalent de potions de soin ou de support) ou l'alchimiste.



Et chaque jour, deux marchands spéciaux plantent leur tente pour vous offrir de nouveaux produits : des plantes ou tableaux pour votre restaurant, de nouvelles tenues, du troc d'ingrédients, etc. Attention donc à comment vous planifiez vos journées car votre interlocuteur n'est pas toujours disponible !



C'est également valable pour les quêtes que les villageois vous donnent. Elles vous sont très utiles, car c'est ce qui vous permet d'agrandir votre panel de plats, en échangeant vos services contre de délicieuses recettes. En général, il s'agit de fournir des ingrédients ou des plats. Mais au moment de la livraison, vous ne trouvez pas systématiquement le pnj, qui est en train de vaquer à ses occupations. Il vous faudra revenir plus tard.



Il y a cependant des repères pour trouver le pnj qu’il vous faut, car le jeu suit un calendrier assez précis, composé de semaines et saisons, qui font également changer les produits proposés ! C'est le cas par exemple des journées festives, qui vous promettent des tenues exclusives et un afflux de clients toute la journée, en plus d'autres bonus à découvrir…

Pour cela vous ne serez pas seule ! Votre meilleure amie Biscotte et tout votre village sont prêts à vous prêter main forte.