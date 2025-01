Nintendo Switch 2 : 20 millions d’unités espérées en première année, un sacré défi !

Une ambition supérieure à la Switch originale

Une réponse positive des marchés financiers

Une comparaison difficile avec le marché actuel

Une première année décisive

Avec l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 , les ambitions de Nintendo ne passent pas inaperçues. Selon des analystes, l’entreprise pourrait écouler plus de 20 millions de consoles au cours de sa première année de commercialisation, un chiffre impressionnant qui surpasse de loin les performances initiales de la Switch originale.D’après un rapport de Bloomberg citant Robin Zhu, analyste chez Sanford C. Bernstein, Nintendo aurait mis en place une chaîne d’approvisionnement solide pour garantir une disponibilité suffisante de la Switch 2 dès son lancement.Cette stratégie vise à éviter les pénuries qui avaient marqué les débuts d’autres consoles, notamment lors de la pandémie. Une pénurie n'est jamais bonne pour l'image d'un fabricant, quand les consommateurs doivent de plus faire face à des prix aberrants proposés par des revendeurs sans scrupules sur les sites comme Le Bon Coin en France ou Craig's List aux USA, eBay partout sur Terre.Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons que la Switch de première génération avait enregistré environ 15 millions de ventes au cours de ses 12 premiers mois. Si ces projections se concrétisent, la Switch 2 afficherait une progression de 33 % par rapport à sa grande sœur. Un pari audacieux donc, mais qui pourrait être atteignable si la console bénéficie d'une offre de jeux plus diversifiée et d'un regain d’intérêt des fans grâce aux nouveautés comme le nouveau Mario Kart ou les perspectives offertes par la fonction souris des Joy-Cons L’annonce de la Switch 2 n’a pas seulement enthousiasmé les joueurs, elle a également eu un effet immédiat sur les marchés financiers. Le cours de l’action Nintendo a grimpé de près de 2 % (cotation américain, la Bourse de Tokyo étant fermée à l'heure de diffusion de la bande-annonce). Tout le monde a confiance dans le potentiel commercial de la nouvelle console, les investisseurs en tête donc en dépit d'un cours relativement élevé de Nintendo à ce jour.Des analystes comme Nathan Naidu soulignent que ce lancement pourrait renverser la tendance des dernières années, marquées par une stagnation des ventes de hardware. Si la Switch 2 atteint les 20 millions d’unités vendues, elle deviendra un facteur clé de succès pour Nintendo, pour les années à venir. Maintenant, il n'y a pas de plan B en cas d'échec de la console principale, car il n'y a plus de seconde console sur un autre segment pour rattraper un quelconque fiasco.Alors que Sony et Microsoft avaient dû faire face à des problèmes d’approvisionnement lors du lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series, Nintendo semble avoir appris de ces défis et s'y être préparé. La capacité de la firme à éviter des pénuries compliquées pourrait jouer un rôle déterminant : après tout, si le public peut acheter une console sans craindre de rupture de stock, ce sera autant de clients satisfaits rapidement.Cependant, il reste à voir si Nintendo pourra répondre à une demande mondiale toujours plus imprévisible. Avec un positionnement unique qui combine console portable et de salon, et un succès indéniable depuis 2017, la Switch 2 s'inscrit comme une belle évolution de la première génération, encore faut-il que le public soit toujours enthousiaste face à une telle proposition qui, quoi qu'on en dise, doit trouver bon nombre de compromis pour satisfaire aussi bien le joueur nomade que le joueur sur TV.L’année 2025 s’annonce décisive pour Nintendo. La Switch 2 devra non seulement convaincre les joueurs avec des fonctionnalités innovantes, mais aussi satisfaire une demande importante dès ses premiers mois.La question reste de savoir si cette ambition de 20 millions d’unités vendues est réalisable ou simplement un pari risqué. C'est typiquement le genre de questions qu'on se posait lorsque la première Switch est sortie, et l'Histoire nous a prouvé qu'on s'était fait du souci pour rien. Cette fois-ci, pêcherons-nous par excès d'optimisme ?Et vous, pensez-vous que Nintendo atteindra ce seuil symbolique ? Partagez votre avis en commentaire ou sur notre serveur Discord , on vous y attend !Source : Bloomberg