Nintendo évoque des jeux « Switch 2 Edition » différents des jeux exclusifs Nintendo Switch 2

Les jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent être chargés que sur une console Nintendo Switch 2

Une stratégie à la Nintendo ?

Des réponses (peut-être) au prochain Direct

Nintendo prépare le terrain pour sa prochaine console, la Switch 2, et à moins de 7 jours d'une grand reveal de la console et de ses premiers jeux, une simple ligne en bas d'une page officielle a suffi à faire vibrer toute la communauté.Dans les conditions d'utilisation des nouvelles cartes de jeu virtuelles, disponibles sur le site canadien de Nintendo , deux types de jeux sont évoqués : les titres "exclusifs Nintendo Switch 2" et de mystérieux "jeux Nintendo Switch 2 Edition".Une distinction sémantique qui n’est pas passée inaperçue.Voici le texte qui a fait couler beaucoup d'encre depuis hier :Cette phrase explique que ces deux types de jeux sont, pour Nintendo, différents : on a d'une part des jeux faits pour la Switch 2, et d'autre part des versions Switch 2 de jeux initialement sortis sur Switch 1. Cela signifie que malgré la rétrocompatibilité annoncée avec la première Switch, certains titres bénéficieront d’une version spécifique à la nouvelle console. Un peu à la manière des "PS5 Enhanced" chez Sony, ces éditions semblent être des ports améliorés ou des versions retravaillées de jeux initialement sortis sur la Switch actuelle.Si rien n’a encore été officiellement détaillé, cette formulation soulève plusieurs hypothèses que Nintendo devra clarifier dès mercredi prochain : ces jeux pourraient profiter d’un framerate boosté, de graphismes affinés ou de temps de chargement réduits.Des éléments qu'on attend depuis les premières rumeurs d’un mode 60 fps caché dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition , ou encore de la démo technique de Breath of the Wild en 4K à la Gamescom 2023 Le terme "Switch 2 Edition" pourrait bien désigner des rééditions payantes. Contrairement à Xbox et sa "Smart Delivery", Nintendo n’a pour l’instant rien communiqué sur une éventuelle politique de mise à niveau gratuite, mais cela n'est sans doute plus qu'une question de jour.De fait, en attendant le Nintendo Direct du 2 avril , les spéculations vont bon train sur les forums et réseaux sociaux : est-ce que Metroid Prime 4: Beyond, vu plus en détail lors du dernier Nintendo Direct , pourrait en bénéficier ? Ce ne serait pas étonnant pour un jeu dont le développement s'étire sur deux générations de consoles.Pour l’heure, les "Switch 2 Edition" ne sont qu’un indice glissé dans une documentation technique pour les nouvelles Cartes de jeu virtuelles , mais leur présence laisse penser qu’un segment leur sera consacré lors du prochain Nintendo Direct dédié à la Switch 2, prévu le 2 avril. D'ici là, difficile de savoir s’il s’agira de versions physiques, de mises à niveau payantes, ou encore de remasters à la carte. Que d'hypothèses pour occuper nos cerveaux en attendant mercredi à 15h !Et vous, que pensez-vous de cette mention, aussi discrète soit-elle ? Préférez-vous un système d'upgrade ou êtes-vous prêt à repasser à la caisse pour profiter de vos jeux favoris dans une version optimisée ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : NintendoLife