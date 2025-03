Xenoblade Chronicles X sur Switch cache un mode 60 FPS inachevé

Un mode 60 FPS caché découvert dans le code du jeu

- Game's executable has hidden 60 FPS mode. It seems to be implemented only partially since enabling it causes weird issues. As a proof screen from function that sets UI speed, 1.0.1 pic.twitter.com/Ag09YVQ7g1 — MasaGratoR (@masagratordev) March 20, 2025

Une fonction expérimentale... pour la Switch 2 ?

Une montée en puissance attendue

Sorti hier sur Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition n’a pas fini de faire parler de lui, et c'est bien tout le mal qu'on lui souhaite tellement le jeu est excellent — comme vous l'expliquera le test de Shishi paru mardi . En fouillant dans les fichiers du jeu, Masagratordev a découvert un mode 60 FPS caché dans l’exécutable.Une option jamais activée officiellement, et pour cause : elle n’est pas pleinement fonctionnelle. Une fois activé, ce mode provoquerait divers soucis d’affichage, et ne doublerait pas réellement la fluidité du jeu, chaque seconde image étant rendue de façon erratique.Si ce mode 60 images par seconde reste inutilisable dans l’état, sa simple présence intrigue. Faut-il y voir une fonctionnalité en cours de développement ? Ou bien un vestige d’un test abandonné ?Une hypothèse gagne en popularité et on l'aime bien cette idée : il pourrait être destiné à la future Switch 2. La nouvelle console promettant davantage de puissance, il ne serait pas étonnant que certains jeux, comme ce portage d’un titre Wii U de 2015 sur une console en fin de vue, bénéficient d’améliorations automatiques grâce à la rétrocompatibilité.Nintendo a déjà confirmé que la Switch 2 sera rétrocompatible avec une large partie du catalogue actuel. Certains titres pourraient ainsi profiter de gains de performance, voire de mises à jour ciblées. C’est le cas espéré pour Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, déjà salué pour sa refonte graphique et ses performances revues à la hausse (résolution dynamique allant de 504p à 720p en portable, et jusqu’à 1080p en mode docké). L’existence de ce mode 60 FPS caché renforce l’idée que le jeu est prêt à tirer parti du nouveau matériel.Pour l’instant, Monolith Soft et Nintendo n’ont fait aucun commentaire sur cette découverte, et on peut imaginer qu'ils n'aiment pas beaucoup que les internautes creusent dans le code source pour identifier des potentiels comme celui-ci.Mais avec le Nintendo Direct spécial Switch 2 prévu le 2 avril prochain , beaucoup espèrent que la firme en dira plus sur les mises à jour de ses titres récents, y compris Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Un moyen malin d’inciter les joueurs à basculer sur la nouvelle console sans avoir à racheter leurs jeux.Et vous, espérez-vous voir le jeu tourner à 60 FPS sur Switch 2 ? Déjà magnifique sur Switch, il pourrait être encore plus appréciable avec un rafraichissement optimal comme celui envisagé par ce mode. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : @masagratordev sur X via