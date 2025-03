Quatre classiques de la stratégie signés Koei arrivent sur la console virtuelle SNES du NSO

Stratégie à la japonaise avec Nobunaga

Nintendo continue d'étoffer sa bibliothèque rétro avec une mise à jour SNES placée sous le signe de la stratégie. Dès le 28 mars 2025, les abonnés Nintendo Switch Online pourront découvrir – ou redécouvrir – quatre titres emblématiques de Koei sur la console virtuelle Super Nintendo. Ces jeux, qui mêlent tactique, gestion et Histoire, ont marqué les années 1990 et restent des références du genre.Au programme : deux épisodes de Nobunaga’s Ambition, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire, et Uncharted Waters: New Horizons. Une collection qui sent bon les cartes politiques, les batailles au tour par tour et les ambitions impériales.Nobunaga’s Ambition est l’un des piliers fondateurs du jeu de stratégie historique sur console. Dans le premier épisode (paru en Europe en 1993), le joueur incarne un seigneur de guerre pendant l’époque Sengoku et tente de réunifier le Japon par la diplomatie, l’économie et la force.Sa suite, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness (sortie européenne : 1995), affine la formule avec une carte plus détaillée et un système de vassaux plus complexe, tout en gardant la tension d’un jeu où chaque décision peut changer le destin de votre clan.Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire, sorti en Europe en 1996, propose une plongée stratégique dans la Chine du IIIe siècle. Inspiré du célèbre roman historique, le jeu vous place dans la peau d’un des nombreux seigneurs de guerre de l’époque, avec pour mission de prendre le contrôle du territoire tout en gérant alliances, trahisons et développement économique. Un classique pour les amateurs de récits épiques et de jeux de conquête.Enfin, Uncharted Waters: New Horizons, aussi arrivé en Europe en 1995, change de décor et nous embarque dans l’ère des grandes explorations maritimes. Ce RPG aux accents de stratégie vous propose d’incarner l’un des six capitaines, chacun avec sa propre histoire, et de naviguer à travers le monde pour faire fortune, découvrir des terres inconnues et gravir les échelons des puissances maritimes. Commerce, exploration, combats navals : un cocktail original qui tranche avec les autres titres de cette fournée.Vous pouvez retrouver un aperçu de ces jeux dans la bande-annonce officielle :Alors, prêt à (re)prendre les rênes de ces empires virtuels ? Quel jeu de cette sélection vous tente le plus ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord