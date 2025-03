Nintendo s’invite sur les maillots des Mariners de Seattle dès le 27 mars

Deux logos, deux ambiances

Nintendo X Seattle Mariners Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un héritage commun depuis les années 90

Play ball



We’re thrilled to share we’re expanding our long-standing relationship with the @Mariners and will be featured on their jersey sleeve this season!



See it for the first time on Opening Day, March 27th! pic.twitter.com/Lig4Aw4bmf — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2025

Our jerseys are leveling



We are excited to expand our long-standing relationship with @NintendoAmerica, with jerseys featuring Nintendo at home and Nintendo Switch 2 on the road. pic.twitter.com/okPP5QipeE — Seattle Mariners (@Mariners) March 20, 2025

Un coup marketing bien placé

À l’approche de la nouvelle saison de baseball, les Mariners de Seattle ont annoncé un partenariat inédit avec Nintendo. Dès le 27 mars 2025, date du match d’ouverture face aux Oakland Athletics, les joueurs arboreront un patch Nintendo sur la manche gauche de leur maillot. Un choix symbolique pour une collaboration qui dure depuis plus de 30 ans entre la franchise MLB et Nintendo of America, basée non loin de là, à Redmond.Ce partenariat marque une première : c’est la première fois que les Mariners adoptent un sponsor pour leur manche, et surtout, la première équipe de la MLB à afficher deux logos différents selon le lieu du match.Pour les matchs joués à domicile au T-Mobile Park, les Mariners afficheront fièrement le logo "racetrack" rouge et blanc emblématique de Nintendo. En déplacement, les joueurs porteront quant à eux un patch arborant le logo de la Switch 2, un clin d’œil stratégique au lancement qu'on espère imminent de la nouvelle console. Une manière subtile de mettre en avant la marque de deux manières différentes, en jouant sur la fibre locale avec le logo de Nintendo, et sur la notoriété de la nouvelle machine dans les matchs extérieurs.Le joueur vedette Julio Rodríguez, star du champ centre et All-Star confirmé, a été désigné ambassadeur de cette collaboration. Il apparaît d’ailleurs dans une vidéo promotionnelle où l’on peut voir le nouveau maillot aux couleurs de Nintendo. Le clin d'œil à Mario y est bien présent, avec une casquette du plombier posée dans son vestiaire :La relation entre Nintendo et les Mariners ne date pas d’hier. En 1992, Nintendo of America avait racheté une part majoritaire de la franchise, sous l’impulsion de l’ancien PDG Hiroshi Yamauchi. Ce lien fort s’est poursuivi même après la revente des parts majoritaires en 2016, Nintendo conservant environ 10 % de participation. Ce nouveau partenariat témoigne donc d’une volonté commune de valoriser cette histoire, tout en regardant vers l’avenir avec le lancement de la Switch 2.Les deux sociétés sont en tout cas ravies de ce partenariat :Ce partenariat entre une icône du jeu vidéo et une équipe de la MLB est loin d’être anodin. Alors que les publicités sur les maillots des joueurs n’ont été autorisées qu’à partir de 2022, l’arrivée d’un acteur comme Nintendo dans ce paysage reste rare et mérite donc d'être souligné, le baseball étant un sport de premier plan outre-Atlantique. C’est aussi un joli coup marketing, avec une visibilité assurée tout au long de la saison régulière et des playoffs si les Mariners y accèdent.Reste à voir si cette collaboration ouvrira la voie à d'autres événements, comme une éventuelle « Nintendo Night » au stade, à l’image de la soirée One Piece prévue en avril. En attendant, les fans auront les yeux rivés sur la manche gauche des Mariners dès le 27 mars.Source : Polygon