Test de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition : l’épopée majestueuse débarque sur Switch

La survie des derniers êtres terrestres dans un monde inconnu

Une exploration gigantesque à ne plus savoir où donner de la tête

Un système de combat développé et dynamique

Pour tout ceux qui ne connaîtraient pas la version Wii U de 2015, rappelons l’intrigue. Dans un futur pas si lointain que ça, la Terre explose, anéantie par une race extraterrestre lors d’une terrible bataille. Quelques survivants de l’espèce humaine parviennent à fuir dans une arche interstellaire nommée La Grande Blanche et finissent par échouer sur une planète inconnue qu’ils baptisent Mira. C’est dans cet endroit étrange et apparemment vierge de toute civilisation, que notre avatar s’extirpe d’une capsule de survie avec l’aide d’une jeune femme, appelée Elma.La Grande Blanche devenue une ville refuge et renommée New L.A., l’objectif des derniers humains est désormais de coloniser Mira et parvenir à vivre en harmonie avec ses habitants tout en faisant face aux nombreux dangers qui les menacent : l’hostilité légitime des créatures indigènes qui peuplent la planète et les ennemis qui ont détruit leur terre natale et les auraient poursuivis.Entre la version de 2015 et celle de cette année, il n’y a pas de changement majeur scénaristique dans le jeu mis à part l’ajout important d’un nouveau chapitre que nous vous laisserons découvrir.Comme sur la Wii U, l’introduction de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est plutôt longue. Entre les cinématiques, la création de notre avatar et les nombreux didacticiels nécessaires à l’appréhension des mécaniques du jeu (surtout si l’on n’est pas un habitué de la série des Xenoblade), nous ne sommes pas tout de suite libres de nos mouvements.Bonne nouvelle cependant pour ceux qui ne connaissent pas la saga, il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux autres opus pour apprécier ce dernier et comprendre l’histoire. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition peut parfaitement être joué indépendamment des autres.Une fois que nous nous sommes un peu familiarisés avec les mécaniques, et avancé dans l’histoire principale, notre avatar se retrouve engagé dans une organisation privée de protection de l’humanité appelée BLADE, Bataillon Libre pour l’Approvisionnement, la Défense et l’Exploration.Via cette nouvelle intégration, nous choisissons une faction parmi les nombreuses qui composent le BLADE. Nous avons par exemple les Pathfinders qui s’occupent de poser des sondes sur Mira afin d’en apprendre davantage sur cette planète et d’en extraire du miranium, la nouvelle richesse de l’humanité. Ou encore les Interceptors dont la mission consiste à protéger New L.A des attaques indigènes.Les contrôles de la manettes (non modifiables) pour diriger notre héros, sont plutôt simples à prendre en main sur Switch, même si la touche saut aurait pu être mise à un endroit plus confortable que ZR car on est amené à l’utiliser souvent. Mis à part ça, les commandes sont intuitives comme par exemple X pour changer d’armes (à distance ou corps à corps), A pour les actions, B pour annuler, L et R pour viser etc.Visuellement, il y a eu des changements entre la version Wii U et la version Switch du jeu. Les images sont plus nettes, plus lisses et claires. On aurait cependant bien aimé que des changements soient également apportés aux protagonistes. Ces derniers manquaient un peu d’âmes et n’étaient pas tellement attachants en 2015. Ils ne le sont pas plus aujourd’hui, ce qui est fort dommage.En revanche, les développeurs ont rajouté la possibilité d’avoir un doublage japonais dans la version Switch, ce qui n’était pas le cas sur Wii U. Cela donne plus de peps aux personnages et nous procure la sensation de vivre une histoire comme dans les séries animées japonaises.Ce qui fait la grandeur de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, c’est la richesse de son monde ouvert. Et notre avatar n’est pas tout seul à explorer. Une fois lâchés dans la nature, nous sommes accompagnés jusqu’à trois protagonistes parmi ceux que l’on rencontre sur notre route. Nous pouvons les interchanger à notre guise et contrôler le compagnon que l’on veut. Cependant, il n’est pas possible d’enlever notre avatar du groupe, ce qui paraît logique.La carte est immense à explorer, que ce soit sur terre ou dans les hauteurs. On s’en rend bien compte lorsqu’on l’affiche en grand via la touche Y. Les paysages de Mira sont magnifiques et très colorés. Sa faune et sa flore le sont tout autant. Les changements visuels apportés sur ce remaster sont encore plus visibles au niveau des paysages . On voit bien que les décors sont plus nets et que les couleurs ont plus d’éclat. C’est encore plus flagrant quand on y joue sur un écran de télévision.En déambulant dans ses différentes contrées, tout nous paraît gigantesque surtout lorsque nous croisons certains indigènes qui nous font nous sentir vraiment insignifiant.Chaque lieu à visiter est un enchantement. Et chaque découverte octroie de l’expérience à notre avatar et à ses compagnons d’armes. On a envie de tout voir et découvrir toutes les merveilles et trésors que cachent Mira. l’exploration récompense le joueur et c’est très grisant.Pour éviter de tout faire à pieds, la découverte de certains lieux importants nous donne la possibilité d’effectuer des voyages rapides, ce qui est pratique lorsqu’on doit faire de nombreux allers-retours. Et on va être amené à en faire très souvent avec le nombre incalculable de quêtes que nous propose le jeu. C’est aussi ce qui lui donne une durée de vie hallucinante. Sur la Wii U, l’histoire faisait à elle seuls une bonne soixantaine d’heure. Le rajout d’un chapitre supplémentaire dans l’édition définitive sur Switch n’a fait qu’augmenter cette durée de vie.Mais il n’y a pas que la quête principale. Dès l’instant où l’on fait partie d’une division, nous avons accès à un nombre ahurissant de quêtes secondaire qui va nous faire crapahuter d’un bout à l’autre de la carte. Et il n’y a pas que ça : des missions d’entente qui sont conçues pour être réalisées avec des compagnons d’armes en particulier, ainsi que des missions d’escouades qui sont des quêtes faisables avec d’autres joueurs en ligne. Cependant, nous n’avons pas pu tester ces dernières.Il y a tellement de chose à faire qu’on ne sait plus où donner de la tête, ce qui pourrait aussi avoir un côté agaçant. Cependant, pour avancer dans l’intrigue, la réalisation des quêtes secondaires ou missions d’entente est généralement un passage obligé. En effet certains chapitres ne se débloquent que si l’on a effectué au préalable des tâches particulières ou si l’on a atteint un certain niveau de puissance. Et pour cette dernière condition, deux solutions : faire un maximum de quêtes annexes ou combattre des créatures indigènes en boucle, ce qui nous fait gagner expérience, équipement pour nos personnages et miranium. Ce dernier nous est très utile pour toute sorte d’achat ou amélioration d’objets et équipement.Enfin, Il est possible de piloter des robots géants fabriqués par les agents du BLADE, appelés Skells, ce qui nous ouvre de nouveaux horizons comme la découverte d’endroits initialement inaccessibles par exemple. Ils sont entièrement customisables et peuvent se transformer en véhicules tout-terrain. Cependant, avant de pouvoir le faire, il va falloir s’armer de patience car il faut bien des dizaines d’heures de jeu avant de pouvoir prendre le contrôle de ces merveilles technologiques.Explorer Mira est, certes, grisant et ses créatures sont toutes étranges et magnifiques. On peut passer à côté de certaines et les admirer tant qu’on veut sans qu’elles ne montrent de signe d’agressivité. Cependant elles ne sont pas toutes pacifiques. Certaines attaquent dès qu’elles nous voient et même nous entendent. Et si nous ne réagissons pas les premiers, elles chargent ce qui nous étourdit pendant quelques secondes. Si l’on veut être plus réactifs, il suffit de viser l’ennemi et d’enclencher la bataille.Propre aux jeux Xenoblade, le système de combat très riche peut quand même demander un petit temps d’adaptation pour les non habitués. Ici, tout repose sur les Arts. Quoi qu’est-ce ? Ni plus ni moins que les compétences de nos personnages. Cela peut être des enchaînements d’attaques, des boucliers, des soins etc.Pour commencer, nous nous battons uniquement avec le héros que nous contrôlons. Le reste des compagnons attaquent librement mais peuvent aussi suivre les différentes tactiques qu’on leur impose durant la bataille comme par exemple rester grouper, tout donner etc.Ce qui peut être déroutant au début, c’est que les attaques sont automatiques. Il n’y a pas de touche spécifique pour frapper avec des coups simples et répétés. Le personnage fait ça seul. En même temps, cela nous laisse une totale liberté d’action dans la gestion des Arts et des esquives.Nous obtenons certains Arts en fonction de la classe que l’on choisit pour notre avatar et du rang que l’on gagne au fur et à mesure des montées de niveau. Chaque classe correspond à un type de combat particulier (tank, dégâts à distance ou au corps à corps, support), mais également à un type d’équipement et d’armes. On ne peut naturellement pas tout avoir ni tout porter, ce qui est très bien pensé.Avec les gains d’expérience, les Arts peuvent même être améliorés pour être encore plus dévastateurs ou bénéfiques.Si d’aventure, on veut s’essayer à un nouveau style, qu’à cela ne tienne ! On peut changer de classe quand on veut sans condition. On obtient alors de nouveau Arts mais on ne peut plus utiliser les précédents. Il en va de même pour les armes et armures. Si ça ne nous plaît finalement pas, on revient au choix précédent. A partir de là, on peut très bien décider de tout tester pour trouver le style qu’on maîtrise.Sur tous les Arts disponibles, nous ne pouvons en utiliser que huit différents. D’où l’intérêt de bien réfléchir à sa stratégie de combat pour choisir ceux qui conviennent le mieux. Mais pour être utilisé, il y a une condition importante : avoir un nombre de points de tensions (PT) suffisants pour les enclencher. Et cela peut vite devenir problématique si on ne gère pas correctement notre tactique. En effet, les PT se régénèrent automatiquement. Il y a donc un certain délai avant de pouvoir réenclencher un Art.Fort heureusement, les développeurs y ont pensé ! Si on se trouve dans une situation difficile et qu’on a besoin d’utiliser des Arts momentanément indisponibles, on le peut via la touche Y. Attention par contre : l’utilisation est très limitée. Là encore, ça nous oblige à bien réfléchir à notre tactique d’attaque.Si notre avatar tombe KO, deux possibilités : on attend que le reste de l’équipe arrive à bout de l’ennemi en 30 secondes ou on recommence depuis le dernier point de sauvegarde. Cette dernière option est souvent la plus judicieuse car il est rare que nos compagnons d’armes puissent finir la créature dans un laps de temps aussi court. En revanche, si c’est l’un d’eux qui tombe à terre, on peut le ranimer à condition d’avoir suffisamment de points de tension pour cela.Ça fait déjà pas beaucoup à retenir et à gérer et ça commence même à devenir un petit casse-tête. Il est également nécessaire de maîtriser ses déplacements et de jongler entre les attaques à distance et au corps à corps au bon moment en fonction de la posture dans laquelle se trouve l'ennemi. Il faut être vigilent à tout instant. Cela donne aux batailles un côté épique et dynamique mais ça peut aussi vite devenir un dilemme.Tous les indigènes ne sont pas forcément à notre niveau. Nous pouvons croiser de véritables monstres qui déambulent en pleine nature largement plus forts que nous. Mieux vaut dans ce cas se faire tout petit et éviter de se pavaner sous leur nez.C’est encore pire s’ils sont physiquement gigantesques. Les attaques, mouvements et esquives n’en sont que plus difficiles si on est au sol. C’est aussi pour cela que nous avons les Skells. Grâce à ces armures mobiles, les combats contre des titans ne paraissent plus insurmontables et cela nous permet de faire jeu égal avec les créatures les plus imposantes de Mira. Par exemple, avec le bon timing, on peut immobiliser les ennemis massifs lorsqu'ils vacillent pour permettent à nos alliés de les attaquer.Les Skells peuvent nous donner l’avantage au combat car ils ont aussi des capacités spéciales. Mais attention : ils peuvent aussi être vulnérables, perdre des pièces d’équipement, voir certaines de ses capacités neutralisées et même risquer d’être détruits. Le réparer, voire en acheter un nouveau peut nous coûter très très cher. Les Skells sont vraiment très utiles pour ce qui est de combattre des indigène d’une taille extraordinaire mais il faut quand même faire attention.