Test de The Strongest TOFU : n’est pas tofu qui veut !

Petit tofu, grande marmite

Des boss ? Des niveaux ? Du tofu ?

Les niveaux se suivent et ne se ressemblent pas : des flans pour rebondir dessus et aller plus haut, des boules géantes à éviter pour ne pas finir écrasé… des poules et des crabes à taper pour avancer. Pour frapper vos ennemis, il suffit de leur foncer dessus avec la même technique permettant de sauter plus haut précédemment évoqué. A cela s’ajoute un super pouvoir. Sous la forme d’un caractère doré en 3D, le toucher permet à votre tofu de prendre une nouvelle forme : tout plat, il pourra sauter plus loin, en bâtonnet, son ergonomie sera encore différente. Vous n’avez pas vraiment le choix : le jeu vous pousse à prendre cet item, comme s’il s’agissait d’une condition requise pour terminer le niveau.

The Strongest TOFU n’a pas vraiment d’histoire : vous découvrez que vous jouer un petit morceau de tofu blanc, et vous foncez vers la marmite rouge. Parfois, une courte vidéo, en prises de vue réelles, vous montre un homme en train de faire du tofu et de le cuisiner. Ce sont les seules interruptions au gameplay et elles sont relativement cryptiques.Pour le reste, vous allez devoir sauter, rebondir, rouler et utiliser quelques petits pouvoirs disséminés dans les niveaux. Car avant tout, The Strongest TOFU est un jeu de plateformes. Ici, on ne s’embarasse pas de décors, ni de détails. Les décors sont simples, à base d’aplats de couleurs et de quelques formes géométriques pour leur donner du relief. Cela contraste d’ailleurs avec le rendu des différents éléments du niveau : la texture du tofu est beaucoup plus travaillée, la marmite possède des ombres et des reflets… Et les boss, notamment la poule, est proche du semi-réalisme.Le gameplay est donc assez simple. Le joystick sert à se déplacer, tandis que la touche action vous permet de vous propulser. Mais vers où ? Et à quelle distance ? A vous de le déterminer grâce au joystick qui donne la direction (via une flèche au-dessus de votre tofu). Quant à la puissance, ce sera en fonction de combien de temps vous gardez la touche appuyé.