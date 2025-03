Test de Carmen Sandiego : VILE n’a qu’à bien se tenir !

Mais où se cache Carmen Sandiego ?

Le grand retour de Carmen Sandiego

Du bon côté du chapeau

Tic, tac… Ne laissez pas VILE s’échapper !

D’autant qu’il existe un grand nombre de missions : celles, classiques, avec un graphisme en pixel art, rappelant les anciens jeux Carmen Sandiego ; celles de l’intrigue principale, avec animations en 3D et mini-jeux. Vous avez accès à un très grand nombre de possibilités et échouer n’est pas un problème : vous recommencerez juste au début, avec une nouvelle enquête à mener, bien que les mini-jeux, eux, ne changent pas. Donc ne foncez pas sur le coupable de votre partie échouée, il a probablement changé…

Carmen Sandiego a 40 ans cette année ! Car oui, notre voleuse au chapeau rouge est issue d’une licence de jeux éducatifs qui remonte à quelques temps déjà. Sorti à l’origine sur PC, le jeu consistait (et consiste toujours, mais nous y reviendront) à explorer la planète à la poursuite de Carmen Sandiego.Chaque partie avait un déroulement assez semblable : vous vous mettiez sur la piste d’un objet (ou même parfois d’un monument entier !) volé par Carmen. Votre périple vous entrainait alors à travers le globe, de lieu en lieu, récoltant des indices sur la prochaine destination de votre cible, afin de la coincer.Ces informations étaient sous la forme d’indices relatifs aux pays ou à la ville que vous deviez visiter. “La devise de ce pays est le…”, “La capitale est…”, “Elle veut visiter tel monument”... Avec ces informations, distribuées de façon ludique et dynamique, vous deviez explorer le monde, les bases de données internes au jeu et apprendre, au passage, quelques informations sur la géographie mondiale.La série a continué en 1989, explorant cette fois le voyage dans le temps pour faire travailler l’histoire à ses joueurs. Puis en 1993 avec cette fois une course poursuite spatiale, dans tout le système solaire. Carmen Sandiego s’inscrit dans la lignée des jeux éducatifs, pédagogiques, jouant sur le côté enquête pour aider ses joueurs à apprendre et retenir des informations.Les jeux ont eu un grand impact dans les années 1990, au point de se voir adapté en série animée une première fois dans ces années-là, puis plus récemment sur Netflix. Et pour Carmen d’être reconnue comme l’une des figures importantes de ces années 1990 et de la scène ludo-éducative.Le fait d’enquêter et de mobiliser les connaissances en géographie et culture générale de ses joueurs, tout en leur apprenant à chercher ces connaissances dans la base de données du jeu en faisait un titre complet.Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Et bien c’est la même chose. La recette est reprise et améliorée, plusieurs modes de jeux permettent de retrouver les sensations des jeux rétro et surtout, les informations ont été actualisées. En effet, le principal problème de ces jeux ludo-éducatifs, surtout concernant la géographie, c’est l’actualisation des connaissances (notamment à l’aune des changements géopolitiques).Ce nouvel opus de Carmen Sandiego prend la suite directe de la série Netflix : cette fois, vous ne traquez pas Carmen, vous l’incarnez ! La série met en effet en place la sortie de Carmen de la société secrète VILE (qui l’a formée, dont elle a été cheffe selon les jeux, etc.) dont le but est de dérober et de s’approprier toutes les grandes richesses du monde. Elle y fait la rencontre de Player, qui va devenir son informateur privilégié, la petite voix dans son oreille qui vérifie les systèmes de surveillance.Dans le jeu Switch, on retrouve Carmen et Player, ainsi que l’ACME, la division chargée d’arrêter les agents de VILE. Leur design est d’ailleurs le même que celui de la série Netflix. Mais pas de panique si vous ne l’avez pas vu : tout est relativement bien expliqué (et certaines choses n’ont pas besoin de l’être : attrapez les méchants ! Vite !. La filiation avec la série Netflix est là pour deux choses : vous donner envie de la découvrir et inscrire Carmen Sandiego dans la franchise et la chronologie des événements racontés.Carmen s’est alliée à l’ACME pour détruire VILE et en arrêter tous les membres. Avec l’aide de son ami Player, qui œuvre dans l’ombre et devant ses nombreux écrans d’ordinateur, elle va devoir se mettre sur la piste des voleurs qui ont dérobé de nombreuses merveilles du monde entier ! Mais bien sûr, nous sommes en 2025 ! Alors il n’est pas uniquement question d’interroger les passants mais bien de pirater des ordinateurs, d’écouter les fréquences radios de VILE, de suivre VILE à la trace grâce à différents gadgets.Comme évoqué, Carmen Sandiego ne perd pas son côté ludo-éducatif : tous les indices pour aller d’un pays à un autre sont un peu cryptique et vous allez devoir faire le tri pour trouver votre destination à coup sûr. “Le code de l’aéroport contient un I”, “Le suspect a envie de nager dans la Méditerranée”. Mais si vous pensiez que vous n’aviez que la destination à trouver, vous vous trompez… Car les agents de VILE sont des experts du déguisement. Alors il va aussi falloir délivrer un mandat d’arrêt. Mais contre qui ?Le principe est le même : de vos conversations et explorations des lieux, vous allez trouver des indices pour le pays mais aussi pour votre suspect (on admirera au passage les jeux de mots des noms de votre galerie de potentiels coupables, ce qui n’est pas une nouveauté dans la licence).Les critères varient d’une enquête à une autre : parfois vous pourrez renseigner ses phobies ou ses hobbies, parfois s’il est droitier ou gaucher, la couleur des yeux, des cheveux, ses signes distinctifs.Petite nouveauté ici : la possibilité de découvrir des rumeurs fausses. Mais pas de panique, vous avez la possibilité de lancer des recherches et de vérifier certaines de vos informations. Cependant attention : cela prend du temps et il vous est compté !Carmen Sandiego est timé. Rien ne vous force à le faire dans l’urgence, mais chaque action se paie en temps. Vous disposez de 5 à 7 jours selon les modes de jeu (classique ou la nouvelle campagne) pour trouver l’agent de VILE responsable. Vous ne dormez pas (ou alors dans les avions qui vous emmènent au bout du monde). Chaque action nécessite un certain temps pour être réalisée : enquêter dans ce lieu vous prendra 5h, aller de Lisbonne à New York 8h ou plus. Votre temps défile et il faudra le gérer au mieux.Et cela pour deux raisons : déjà parce qu’il faut attraper VILE et réussir votre mission. Ensuite parce que le temps restant est transformé en point qui vous donnent de l’expérience et qui améliore votre profil d’enquêtrice/voleuse. De la même façon que les mini-jeux qui jalonnent votre enquête. Ceux-ci sont intuitifs et relativement classiques, allant du circuit à refaire pour mettre l’électricité, aux fréquences radios à aligner pour intercepter un message, etc. Cette expérience vous permet de débloquer des enquêtes et vous fait progresser.