Test de Sentinels Girls 2:Snezhinka, 100 jours pour rester en vie

Le gouvernement compte sur vous !

Dès le lancement, et dans un silence surprenant, on retrouve l'héroïne du premier jeu en bien piteux état, rentrée à la maison et alitée après ses combats. Mais déjà l'armée vient la rappeler au front. Vous, Snezhinka, sa petite sœur, avez beau essayer de les raisonner, ils l'emmènent en se servant de vous pour la menacer. Vous perdez vite tout contact avec elle.



Quelle meilleure solution alors que de s'enrôler à votre tour pour la retrouver sur le champ de bataille ? Eh bien, il y en avait sans doute plein, mais c'est celle que vous avez choisie et vous voilà recrue novice chez Blue Peacock, une compagnie de mercenaires œuvrant pour le gouvernement. Vous travaillez sous les ordres de Doshka, une fille pas beaucoup plus âgée que vous, qui sait faire régner la discipline.



La suite ? C'est vous qui allez la décider. Car ce jeu a six fins différentes, selon quelle camarade de combat vous allez choisir. Les saynètes entre les niveaux et la fin du jeu se passeront différemment selon qui vous avez à vos côtés et vous en apprendrez plus sur cette guerre et sur le destin de votre sœur.



Cent jours avant la fin du monde

Sentinel Girls 2 : Snezhinka est présenté comme son prédécesseur comme un jeu de tir au rythme effréné et aux contrôles simples. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas des paroles en l'air ! Vous avez une zone de combat assez réduite, la zone à défendre est derrière vous à gauche et vos ennemis arrivent par le côté droit.



Une run dure 100 jours, soit 100 niveaux de combat. Les niveaux sont très rapides, parfois quelques secondes seulement, ce qui rend le jeu très fluide et rapide. Vous mettez à peu près une heure pour une run, et ce côté rapide vous donne envie de rejouer !





Vous commencez avec une arme de base et vous recevez votre paye du jour à chaque fin de niveau. Un salaire intéressant, mais attention à toutes les taxes ajoutées par le gouvernement qui le font fondre comme neige au soleil. Au début du jeu, on a vraiment l'impression que ce sera impossible de s'en sortir, mais finalement il s'agit juste de créer une ambiance dystopique, car les prix de la boutique sont adaptés à votre salaire “net”.

Galerie images



Dans la boutique, vous avez trois propositions d'achat par jour, vous pouvez en sélectionner une à chaque fois. Contre quelques deniers, vous pouvez donc opter pour une nouvelle arme, un accessoire (par exemple un lance-flammes) qui aura un temps de recharge ou du matériel à usage unique (comme des mines ou des grenades), et surtout l'aide d'une camarade de combat, qui fera changer votre histoire. Rien ne vous plaît ? Vous pouvez changer les propositions du jour, mais cela n'est pas gratuit. Sinon vous pouvez passer au jour suivant et économiser un peu.

Challenge ou pas challenge ?

Le jeu tient donc sa promesse de simplicité, mais peut-être un peu trop. On l'a testé en mode normal et il est très faisable sans être expert du genre. Et malheureusement, il n'y a pas de mode difficile ou cauchemar, ce qui pourra rebuter les joueurs les plus hardcores. Et même pour un joueur moyen, on manque un peu de tension : seuls deux ou trois niveaux avec un boss nécessitent un peu de réflexion.



Ça en fait cela dit un très bon jeu pour débutants du genre et l'histoire est suffisamment chouette pour qu'on reste sur le jeu. La découverte des autres personnages permet d'avoir accès à différents pans de l'univers. On tique par contre sur le manque d'interaction dans le QG. Point bonus tout de même : vous pouvez y débloquer un chien-robot.







Pour plus de rejouabilité, vous avez la possibilité de changer le style de combat de Snezhinka pour adopter celui de vos camarades si vous avez déjà débloqué leur fin.

On aime aussi la galerie-artbook de scènes inédites, qui permettent de se plonger dans l'ambiance et de voir les personnages.