Test de Him, his smile & bloom, dites-le avec des fleurs

Dating mais pas speed

Le ton est donné avant même le début du jeu : doublage uniquement en japonais et pas de sous-titre français. Il faut donc un beau niveau d'anglais pour suivre l'histoire. Le jeu est introduit par un narrateur, expliquant avec poésie que toute notre intrigue va se dérouler autour des fleurs et de leur signification, et présentant également les personnages.



On est ensuite directement propulsé sur le menu principal où on va choisir par quelle romance on va commencer. Il n’y a donc pas forcément d’histoire “fil rouge” ici, plutôt un lieu central à l’histoire : une boutique de fleuriste. Les quatre personnages masculins des romances y travaillent, donnant donc une unité au jeu. Car l’originalité de Him, his smile & bloom, c’est qu’ici il n’y a pas de “harem”.



Vous ne choisissez pas le personnage que vous souhaitez romancer : il y aura quatre histoires de couples. Pour chaque trame, vous incarnerez une femme différente et jouerez sa relation avec son crush.



Glow, Bloom & Wither

Quand vous commencez une histoire, vous pouvez choisir le nom que porte la femme que vous incarnez. Attention, la traduction n'est pas adaptée à un mode de vie européen, donc les emplois de nom de famille par exemple peuvent être un peu déroutants si vous n'êtes pas habitué aux usages japonais.



Vous vivez donc votre petite vie, ou en tout cas celle de votre personnage, jusqu'à rencontrer un beau jeune homme dans une boutique de fleuriste. Vous allez donc aussi croiser les autres personnages masculins, mais pas leurs moitiés. Chaque histoire est divisée en une petite dizaine de chapitres, ce qui est plutôt pas mal. Un chapitre correspond en général à une rencontre et un lieu.



Le souci c'est qu'il n'y aura que cinq ou six choix pour chaque histoire, donc même pas un par chapitre, et vous avez seulement deux choix de dialogue possible. Vous avez peu ou pas de choix d'actions. Il ne s'agira donc que d'une influence assez restreinte qui est vite frustrante. Le manque de traduction française est donc d'autant plus dommageable, car s'il faut déjà vous accrocher pour lire les dialogues, ce n'est pas le gameplay qui va vous faire rester.