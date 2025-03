Test de Dead Dragons, vous avez choisi entre le monde et votre vie.

Des convictions vacillantes

Vous incarnez ici Will, jeune homme habitant un petit village perdu, dans un monde où les dragons ont disparu. Il patrouille avec un autre garde-forestier, en clamant haut et fort que lui n'est pas comme son fou de père, il ne croit pas que les dragons vivent encore ! Mais attendez, c'est quoi ce bruit ?







On y retourne donc (oui, vous allez vous taper la forêt et ses combats trois fois) et OH LA LA un dragon ! Qui l’eut cru ?

Vous voyant gravement blessé et le dragon enfui, celle-ci… vous abandonne. Vous serez donc sauvé par votre coéquipier revenu sur ses pas.



Ne vous en faites pas, votre village vous abandonne aussi peu de temps après, déclarant que vous êtes maudit et vous mettant à la porte.





La valse des combats

Le système de combat, centre du jeu ici, a une base en apparence assez simple. Vous choisissez pour chacun de vos personnages (car vous n'êtes quand même pas entièrement seul, veinard) une action, capacité spéciale ou attaque directe, et une cible, puis les actions se résolvent. Eh oui, c'est un tour par tour, au grand étonnement de personne. L'interface est plus que old school, nous oserons dire qu’elle est franchement moche.





Mais dans cet opus, il y a quelques caractéristiques intéressantes. D'abord, les positions de vos personnages. Vous pouvez choisir de les permuter en plein combat, pour tirer le meilleur parti de leurs différents profils. Une grosse attaque arrive ? On envoie un bouclier humain solide devant. Pratique.







Enfin, lors de vos attaques directes, un système de choix de cartes permet de cibler des points faibles du monstre. Même si on a un peu l'impression que c'est aléatoire, si vous êtes chanceux vous pourrez avoir de beaux coups critiques.



Est-ce qu'on s'y relance ?

Alors, est-ce qu'on vous le conseille ? Il est plus abouti que le précédent qu'on a testé, Dragon Takers, et si le scénario est un peu bancal, il a le mérite d'être plus original. Pour le reste, c'est quand même une infinie suite de combats qui vous attend au moindre pas dans la carte du monde, avec quelques dialogues au milieu.



Les animations des personnages ne sont pas sans rappeler celles de Pokemon et cela apporte un peu de vie. Le monde est plutôt coloré et le rendu est un peu plus propre que les précédents titres. Mais côté modernité, on aurait quand même préféré qu'ils s'abstiennent de rajouter des micro-paiements… Comptez 4.99€ pour débloquer un multiplicateur d'expérience, la même chose pour doubler vos dégâts et 1.99€ pour éviter tout combat. Ce qui est plutôt utile pour ceux qui voudraient juste l'histoire, mais quand même un peu paradoxal…







On le laisse donc aux puristes du genre ou aux fans hardcores de l'éditeur, d'autant plus que le jeu est entièrement en anglais.

N'écoutant que votre courage, vous vous jetez entre lui et la demoiselle qui lui fait face !Plus que jamais, vous allez devoir vous imposer et soutenir votre droit à la vie. Car vous apprenez bientôt que votre mort servirait l'équilibre du monde….A noter justement que par rapport aux autres jeux de l'éditeur, on peut ici choisir quelles compétences monter, ce qui permet d'avoir une vraie personnalisation et pas seulement des profils prédéterminés.Ensuite, votre malédiction draconique prend la forme d'une main spectrale ayant ses propres tour de jeu et capacités, et elle tape plus fort que vous, ce qui est plutôt pratique.Pour les autres, tournez vous vers des titres plus dans l'air du temps, car la répétitivité tue bien vite toute envie de suivre l'histoire.