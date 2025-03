Test de Eldrador Creatures : Shadowfall, les ténèbres ne vous résisteront pas !

Scénario simple mais efficace

Vous allez devoir distribuer des marrons à tout le monde, donc faire absolument la même chose que le dragon des ténèbres, mais qu'importe : vous, c'est pour la bonne cause. Enfin peut-être ?





Comment qu’on tape ?

Le jeu étant une suite de niveaux de combat, on va s’attarder un peu sur le système. Les combats se déroulent sur des cartes avec des cases, au tour par tour. Vous choisissez une action pour chacune de vos créatures, puis c’est aux ennemis d’agir. Vous pouvez constituer une équipe de trois pour l’affrontement, qui commence toujours dans le côté opposé aux adversaires.



Chacune a ses caractéristiques : le démon de lave n'avance pas très vite mais tape fort, contrairement à la hyène par exemple. Au début, votre choix de personnages est un peu réduit mais plus vous avancez et plus vous débloquez de nouveaux copains dans les différents biomes.





Chacun a des compétences qui permettent pas mal de stratégies et l'ordre dans lequel vous faites vos actions a de l'importance : est-ce que vous faites rusher votre hyène pour faire le dégât au maximum d'ennemis, quitte à blesser un allié ? Est-ce que le dragon de lave doit faire un détour pour détruire des éléments de décor et libérer un pan du plateau ?

En parlant de détour, vous devez d'ailleurs en faire pour aller chercher du mana, qui débloque les compétences spéciales. Cela vous fait souvent perdre un tour, mais l'efficacité vous le compense largement, d'autant plus que ça vous permet de soigner et les pv et le statut (enflammé, empoisonné, etc.) du personnage étant allé le chercher.



Galerie images



Progression au choix

Galerie images

Il faut aussi préciser que même si le jeu est orienté combat stratégique, il est avant tout fait pour le cœur de cible de la marque Schleich : les enfants. Un adulte un peu habitué aux jeux de ce type s'en sortira sans trop de souci. Les combats restent cependant intéressants et on s'amuse plutôt bien. Les décors et le soin apporté aux différents personnages font aussi toute la différence dans l'ambiance du jeu !

Nous voilà donc revenus dans le monde d’Eldrador, composé de quatre zones distinctes : glace, lave, jungle et pierre. On commence avec une créature de lave fort décidée à bastonner tout ce qui bouge, et on la suit volontiers, jusqu’à ce qu’une menace plus grande intervienne : l’armée du Dragon des Ténèbres.Celui-ci est bien décidé à soumettre tous les royaumes d’Eldrador par la force, et il en a à revendre grâce au cristal des Ténèbres. Il cherche également à mettre les mains sur les quatre autres cristaux des peuples présents, car c’est la seule chose qui pourrait le mettre en déroute. Il va donc falloir le prendre de vitesse et se mettre à leur recherche pour espérer le combattre ! Sauf qu’on ne peut pas dire que tout le monde soit coopératif…A noter que tout le jeu est doublé, certes en anglais et en allemand, mais les sous-titres sont disponibles en français, non seulement traduits mais adaptés au niveau des blagues et autres références.Il y a aussi une grande variété d'ennemis, ce qui rend les combats intéressants, notamment quand ils font des dégâts en fin de tour, comme les catapultes ou les rhinocéros : prend-on le risque de rester dessous/devant ? (la réponse est non, on a testé pour vous).Le seul hic dans ces histoires de binômes est qu'il n’y a pas de système de points faibles/points forts selon le type des monstres, à la différence de Pokemon par exemple. Ça aurait pu amener une dimension en plus qui aurait été intéressante.Vous avez choisi un biome et vous êtes coincé par un combat trop difficile ? Pas de problème ! Déjà, les niveaux des combats sont indiqués, ce qui vous permet de jauger si vos créatures sont prêtes. Ensuite, vous pouvez faire les combats dans n'importe quel sens. Si le combat devant vous est trop dur, faites donc demi-tour et changez de biome ! Cela vous permettra de faire prendre de l'expérience à vos bestioles.Enfin, fouillez un peu pour ramasser des pépites d'or, qui vous permettront d'avancer sur vos jauges de progression globale : plus de dégâts, plus de pv, un mana disponible en début de combat ou même une place de plus dans votre équipe de combat !