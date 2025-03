Test de Urban Myth Dissolution Center : sur la trace des légendes urbaines

Première phase : Identification

Phase deux : découvrir les rumeurs

Phase trois : l’enquête de proximité

Phase quatre : déductions et dissolution

Cela passe par une nouvelle boîte de dialogue. Une phrase à trou s’affiche à l’écran que vous devez compléter. Il s’agit souvent de questions, que vous allez possiblement ensuite pouvoir poser aux autres personnages. A vous d’être le plus malin possible et surtout de comprendre la logique derrière chaque enquête. Le jeu n’est pas punitif : si vous ne mettez pas les bons blocs de mots au bon endroit, ceux qui sont faux seront juste barrés en rouge et vous pourrez retenter votre chance.

Urban Myth Dissolution Center est une surprise à bien des égards. Sorti de nulle part, le jeu propose une expérience étonnante et plaisante. Certes certaines ficelles scénaristiques sont grossières, certains moments très linéaires. Mais tout dans sa réalisation cherche à nous le faire oublier, à nous immerger dans cette histoire pleine de rebondissements et de mystères à résoudre.En apparence, l’histoire est assez simple : Azami a des visions étranges, sortes d’hallucinations qui l'inquiètent. Elle se rend alors au Centre de Dissolution des légendes urbaines pour tenter de trouver des réponses. Là-bas, elle apprend que ce qu’elle voit est un don : la Clairvoyance qui lui permet de voir les empreintes du passé et autres spectres. Le directeur du Centre lui propose (plus ou moins) de travailler pour lui. Voilà donc Azami en tandem avec Jasmine, une autre assistante du directeur, à arpenter les rues et les réseaux sociaux pour aider leurs différents clients.Comme beaucoup de visual novel, Urban Myth Dissolution Center est structuré en épisode, ou chapitre, chacun présentant une affaire différente. Sont-elles liées ? A vous de le découvrir. Un épisode est structuré en différentes phases, chacune vous permettant d’étoffer votre journal et d’y renseigner le plus d’informations possibles. Dans un premier temps, il vous faudra découvrir de quelle légende urbaine il s’agit, avant de vous pencher sur les détails de chaque affaire.Comme nous l’avons évoqué, Urban Myth Dissolution Center est plutôt linéaire dans sa progression. Principalement composé de dialogues et d'interactions avec les différents protagonistes et les lieux, il faudra cependant commencer votre enquête par les réseaux sociaux. Et on peut dire que cette phase est assez originale dans son approche.Un client vous mandate pour une enquête et vous partez donc d’une publication sur le sujet. A l’écran, le post, ainsi qu’un certain nombre de réponses. Vous pouvez scroller pour les découvrir une à une. Vous avez deux interactions possibles avec chaque post/réponse : le lire à voix haute pour Jasmine (qui conduit à chaque fois pendant ces recherches sur les réseaux) et en discuter avec elle ; ou utiliser votre clairvoyance sur le message. La première interaction vous permet de parfois comprendre des choses ou d’avoir des indices sur ce que vous devez faire. La seconde fait bouger/trembler des lettres dans les messages, débloquant des mots clés que vous allez pouvoir utiliser dans la barre de recherche.Et vous allez aller de recherches en mots clés, explorant les publications, combinant parfois plusieurs mots clés pour avoir accès à des informations, à des explications ou du moins à des rumeurs. Et si vous êtes particulièrement bloqué, n’oubliez pas : lisez tous les messages à voix haute, Jasmine peut être d’une aide précieuse et le diable (ou plutôt la légende) se cache dans les détails.Vos précieuses informations récupérées, il va falloir rencontrer votre client, la victime, ou quiconque pourra vous aider et vous renseigner sur ce qui se passe. Si jusqu’à présent le gameplay était très statique, vous proposant une illustration animée en pixel art avec des dialogues qui s'enchaînent (sauf dans la phase de recherche sur les réseaux), l’enquête sur place revêt un autre aspect. Votre environnement est désormais en vue de profil, le décors en teinte de bleu et les personnages en rouge dans un style graphique beaucoup plus minimaliste.Là, vous allez devoir vous déplacer, explorer les lieux et cliquer sur différents éléments pour interagir avec. Exactement comme pour les réseaux sociaux, vous disposez de deux types d’interaction : normale et avec votre Clairvoyance. Pour passer en clairvoyance, il suffit d’appuyer sur X. Vous enfilez alors les lunettes qui vous permettent de canaliser votre pouvoir et de voir… presque un autre monde. Même graphiquement, le monde change : tout se teinte de gris et vous ne pouvez plus interagir qu’avec les spectres rouges qui flottent aux alentours. Ils sont de plusieurs natures, à vous de découvrir ce qu’ils sont.Pour le reste, c’est principalement du dialogue. Chaque élément sur lequel vous allez cliquer va vous ouvrir un menu de dialogue où vous allez choisir quelle question vous voulez poser (si c’est un humain) ou ce que vous voulez faire (si c’est un objet ou autre). Une petite mention “new” en rouge vous indique si vous avez déjà fait ce choix ou si quelque chose de nouveau s’est rajouté suite à une de vos découvertes.Vous allez donc progresser ainsi : de questions en observations, recueillant le plus d’informations possibles avant… de pouvoir faire des déductions.En haut à gauche de votre écran, vous avez quelques petits messages qui vous indiquent vos objectifs. Au bout d’un certain nombre d’informations, vous pouvez déduire des éléments, en inscrire dans votre journal, etc. Faire des déductions est nécessaire pour avancer : après tout, pourquoi enquêter si vous ne voulez pas combiner vos informations pour en tirer des conclusions ?Vous allez avancer ainsi de chapitre en chapitre, jusqu’à découvrir le fin mot de ces histoires. Si certaines ficelles scénaristiques ne sont pas spécialement discrètes, l’aventure est plaisante, d’autant que le jeu est entièrement jouable au tactile. Cet ajout rend le jeu fluide et agréable, donnant presque l’impression, lors des phases d’enquête sur les réseaux, d’y être vraiment. Le jeu est particulièrement bavard, après tout c’est son but et l’essence même de son gameplay ! Mais Azami, Jasmine et même le directeur sont attachants et intrigants, on a envie d’en savoir plus.