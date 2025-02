On a l'heure du Nintendo Direct Switch 2 : ce sera à 15h le 2 avril prochain !

Toute précision est bonne à prendre : le Nintendo Direct consacré à la Switch 2 vient d'être confirmé pour 15h le mercredi 2 avril 2025. Soyez au rendez-vous ! pic.twitter.com/uxzX7OZ0h3 — Puissance Nintendo (@pnintendo) February 5, 2025

Un Nintendo Direct à ne pas manquer

On connaissait la date du prochain rendez-vous avec Nintendo, mais il nous manquait encore l'heure : rendez-vous est pris à 15h, le 2 avril prochain, pour découvrir la présentation très attendue de la Nintendo Switch 2.Depuis l’annonce officielle de la Switch 2 en janvier , Nintendo est resté extrêmement discret sur sa nouvelle console. Mais l’attente touche à sa fin : le 2 avril à 15h (heure de Paris), Big N prendra enfin la parole pour dévoiler les détails tant espérés, à l'occasion d'un nouveau Nintendo Direct Spécial Switch 2.Le contenu exact de ce Nintendo Direct reste confidentiel, mais on peut s’attendre à plusieurs annonces comme par exemple :- La date de sortie officielle de la Switch 2- Le prix de la console- Le line-up de lancement, qui pourrait inclure un nouveau Mario Kart et pourquoi pas un certain Metroid Prime 4: BeyondD'ici ce Nintendo Direct du 2 avril, la hype autour de la Switch 2 devrait atteindre son paroxysme. Après plusieurs années de rumeurs et de spéculations, il ne reste plus qu’une question : Nintendo saura-t-il répéter le succès colossal de la Switch 1 ? Et si oui, quelle stratégie le fabricant mettra-t-il en oeuvre pour nous convaincre de le suivre sur cette nouvelle génération ?Notez la date dans vos agendas ! Et en attendant, quelles sont vos attentes pour cette présentation ? Partagez votre avis en commentaire ou directement sur notre serveur Discord — si cela n'a pas déjà été fait dans la foulée de l'annonce de la console à la mi-janvier !Il nous tarde maintenant de découvrir les prochains bouts d'information que Nintendo lâchera d'ici le 2 avril prochain : on a la date, on a l'heure, il nous manque encore la durée, et pourquoi des compléments comme un Treehouse Live en suivant ou des précisions sur le contenu des Nintendo Directs selon son territoire géographique.