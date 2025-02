EA Sports FC sera-t-il enfin next-gen sur Nintendo Switch 2 ?

Andrew Wilson: "Chaque fois qu'une nouvelle console arrive sur le marché, nous en bénéficions. Elle nous permet d'accéder à de nouveaux joueurs et de les acquérir. En règle générale, nos franchises se sont très bien comportées sur les plates-formes Nintendo. Nous nous attendons certainement à ce que des produits comme FC, Madden et d'autres trouvent une véritable énergie sur la plate-forme, comme ils l'ont fait par le passé."

Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts depuis 2013, a pris la parole au sujet des nouveaux jeux EA sur la future et tant attendue Nintendo Switch 2. En effet, celui-ci affirme que deux licences chères au cœur des joueurs à savoir EA Sports FC et Madden feront l'objet de réelles avancées techniques en alignement avec les progrès technologiques de la nouvelle console.Voici les dires d'Andrew Wilson :Electronic Arts compte donc drainer de nouveaux joueurs sur la console hybride en exploitant les avancées technologiques de celle-ci.Les dernières moutures d'EA Sports FC ont notamment accusé le poids des années de retard technologique de la Nintendo Switch. Le moteur graphique accuse le coup, tant bien que l'expérience de jeu s'en voyait réellement entachée.Après avoir testé la version 2025, le joueur devra s'armer de patience en ce qui concerne la prise en main et la réactivité des joueurs. Le jeu est accompagné d'un downgrade graphique conséquent concernant la modélisation des stades, des supporters mais aussi des joueurs.Espérons que la version 2026 sur Nintendo Switch 2 corrigera ces nombreux défauts et offrira aux joueurs Nintendo les jeux EA qu'ils méritent !Source : Eurogamer