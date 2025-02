La Switch 2 attendue avec impatience : quand des analystes s'en mêlent

La Switch 1 ralentit, la Switch 2 devient une priorité

Je ne sais pas pourquoi ils pensaient pouvoir vendre 14 millions d'unités cette année avec une ludothèque aussi réduite. La Switch 2 ne peut pas arriver assez tôt. Un Nintendo Direct en avril pour enfin en savoir plus Face à cette situation, Nintendo doit réagir rapidement. Et c’est justement ce que l’on attend du Nintendo Direct du 2 avril, qui devrait enfin lever le voile sur la Switch 2.La Switch 2 a été officiellement confirmée par Nintendo le 16 janvier dernier, mais la firme reste avare en détails et même aujourd'hui, aucune information n'a vraiment filtré.



Tout devrait s’accélérer dès le 2 avril 2025, date où un Nintendo Direct dédié devrait apporter plus d’informations sur la console, son prix et sa date de sortie. En parallèle, Nintendo organisera des sessions hands-on en avril et mai, permettant à la presse et aux joueurs de tester la machine en avant-première.



Si vous souhaitez revivre avec nous le reveal de la Nintendo Switch 2, on vous invite à regarder le PNCAST enregistré quelques jours après la présentation de la console sur YouTube :

[PNCAST #179] Le reveal de la Nintendo Switch 2 : retour sur une annonce pleine de promesses !!! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un lancement sous haute surveillance Nintendo est bien conscient des risques liés à la sortie d’une nouvelle console. Après avoir connu des pénuries sur la Switch 1 en 2017 et des difficultés d’approvisionnement pendant la pandémie, la firme entend prendre "toutes les mesures possibles" pour éviter la spéculation et garantir un stock suffisant.



Selon Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, le lancement de la Switch 2 a même été repoussé pour s’assurer d’une production adéquate, si l'on en croit selon un rapport de Nikkei, relayé par DualShockers.



Le président de Nintendo a ainsi déclaré :

Nous avons appris de nos expériences passées et nous faisons tout notre possible pour éviter que les scalpers ne monopolisent l’offre. Les attentes sont donc énormes, et Nintendo devra frapper fort en avril pour rassurer les joueurs et convaincre les sceptiques. Reste à voir si la Switch 2 pourra s’imposer aussi durablement que son prédécesseur.

sur notre serveur Discord.



Source : Nintendo, via VG247.com et Dualshockers.com

Les résultats financiers de Nintendo confirment une tendance : les ventes de la Switch 1 marquent un net ralentissement, et l’attente autour de la Switch 2 n’a jamais été aussi forte. Certains analystes estiment même que Nintendo aurait dû accélérer son lancement. Cela méritait bien qu'on s'attarde un peu sur le sujet, en ce jour de publication des résultats trimestriels de Nintendo.Avec 150,86 millions de consoles vendues , la Switch s’impose comme l’une des consoles de salon les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo : seule la PS2 a fait mieux... pour le moment. Ses ventes ont toutefois chuté de 30% sur un an, et les ventes de jeux ont reculé quant à elles de 24 %. Pour Nintendo, cette baisse n’est pas uniquement liée à l’attente de la Switch 2, mais aussi à une année 2024 moins dense en grosses sorties.C'est vrai, dans le sens où en 2023, Nintendo avait lancé un énorme jeu Zelda en mai, et un énorme jeu Mario en octobre. L'année ne pouvait qu'être bonne alors qu'en plus, un film d'animation a tout défoncé cette année-là au box-office. Les résultats de 2023-2024 ne pouvaient que faire figure d'accident industriel... dans le bon sens du terme, par rapport à une année 2024-2025 qui finalement ne marque qu'un retour à la réalité.Dans son rapport financier, Nintendo a d’ailleurs revu ses objectifs à la baisse, tablant désormais sur 11 millions d’unités écoulées sur l’année fiscale. Une tendance qui pousse certains observateurs à s’interroger sur la stratégie de Nintendo.Selon Dr. Serkan Toto, analyste chez Kantan Games, Nintendo a surestimé la longévité de la Switch 1 et aurait dû accélérer la sortie de sa remplaçante :