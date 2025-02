Résultats financiers de Nintendo au 31 décembre 2024 : une transition délicate avant la Switch 2

Un chiffre d’affaires en baisse, des ventes hardware en repli

Toujours des jeux millionnaires, mais un recul du digital

Super Mario Party Jamboree – 6,17 millions d’unités (ce qui en fait le Mario Party le plus populaire à sa sortie de l'Histoire !)

Mario Kart 8 Deluxe – 5,38 millions d’unités (cumul de 67,35 millions vendus depuis 2017 !)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 3,91 millions d’unités

Investissements en hausse et transition vers la Switch 2

Des prévisions prudentes pour 2025

Chiffre d’affaires : 1 190 milliards de yens (~ 7,38 milliards d’euros)

Bénéfice net : 270 milliards de yens (~ 1,67 milliard d’euros)

Profit opérationnel : 280 milliards de yens (~ 1,74 milliard d’euros)

Un calendrier de sorties modeste mais fort pour maintenir l’intérêt des joueurs

Donkey Kong Country Returns HD est sorti en janvier et Axfili a beaucoup aimé ses retrouvailles avec le gorille

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition le 24 mars, et on a tellement hâte !

Pokémon Legends: Z-A plus tard dans l’année sortira lui aussi sur Switch

Metroid Prime Beyond est aussi annoncé pour 2025

Le chiffre d'affaires s’élève à 956,2 milliards de yens (environ 5,92 milliards d’euros), en recul de 31,4 % par rapport à l’année précédente — une année marquée rappelons-le par les sorties de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros Wonder. Le bénéfice net atteint 237,1 milliards de yens (~ 1,47 milliard d’euros), marquant une chute de 41,9 %. Une chute, certes, mais un bénéfice néanmoins solide qui laisse rêveur.La Nintendo Switch s'est écoulée à 9,54 millions d’unités sur la période, cela représente une baisse de 30,6 % par rapport à l’an dernier. Un déclin attendu après huit années de commercialisation, qui a poussé Nintendo à revoir ses prévisions de ventes annuelles à la baisse, passant de 12,5 millions à 11 millions d’unités prévues d’ici mars 2025. On les sentait un peu optimistes ces prévisions, mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'une console qui continue à se vendre à un tel rythme au bout de 8 ans, c'est exceptionnel.Côté jeux, 123,98 millions d’unités ont été vendues (-24,4 %), avec 19 titres dépassant le million de copies (DIX-NEUF !!!). Parmi eux :Malgré une part croissante des ventes en digital (51 % contre 48,1 % l’an dernier), les revenus issus du digital ont chuté de 29 %, atteignant 245,8 milliards de yens (~ 1,52 milliard d’euros).Nintendo a renforcé ses investissements en R&D, avec 104,7 milliards de yens alloués (~ 650 millions d’euros), soit 13,4 % de plus qu’en 2023. Une hausse qui témoigne du travail en cours sur la Switch 2, attendue en 2025. Boris nous rappelle dans chaque PNCAST consacré aux résultats financiers que les frais de fabrication d'une console sont dans les frais de R&D tant que la machine n'est pas sortie, ce qui explique l'ampleur des investissements en cours car pour l'instant, Nintendo fabrique mais ne commercialise rien. Nintendo a simplement annoncé la sortie de la Nintendo Switch 2 en 2025 pour le moment, sans date précise.Rappelons que Nintendo a déjà programmé un Nintendo Direct pour le 2 avril 2025, où davantage d’informations devraient être dévoilées au sujet de la Switch 2. En parallèle, des événements de démonstration auront lieu dans plusieurs grandes villes du monde à partir d’avril, notamment à Paris au Grand Palais et on a hâte de pouvoir mettre nos mains sur la console à cette occasion.Pour son année fiscale complète, Nintendo a revu ses prévisions globales à la baisse :Des estimations en retrait par rapport aux attentes initiales, mais qui pourraient évoluer en fonction de la réception du line-up de la Switch 2 et de la stratégie commerciale de Nintendo dans les mois à venir.Dans l’attente de la Switch 2, Nintendo cherche à garder son public captif avec quelques sorties clés :Avec ces titres et l’annonce imminente de jeux dédiés à la Switch 2, l’éditeur espère maintenir l’intérêt des joueurs jusqu’au grand passage de relais. Une période toujours un peu délicate : d'ailleurs, si vous souhaitez revivre la sortie de la Switch, vous pouvez actuellement voir sur YouTube une série documentaire exceptionnelle de Press Start qui revient sur le lancement de la console et ses premiers mois d'existence, avec plein d'anecdotes et de faits que nous avions déjà oubliés, 8 ans après !Quant à vous, que pensez-vous de ces résultats ? Êtes-vous impatients de voir comment Nintendo prépare l’arrivée de la Switch 2 ? Comment pensez-vous que Nintendo gère cette transition pour le moment ? Ces résultats nous montrent que Nintendo n'a pas eu tort de décaler la sortie de la Switch 2 à 2025, s'offrir un Noel de plus en 2024 pour la Switch, c'est prolonger de fait l'espérance de vie potentielle de la Switch 2. Dites-nous tout en commentaire ou rejoignez-nous sur Discord Sources : Rapport financier Nintendo , données compilées du site officiel Relations Investisseurs