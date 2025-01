Un prototype de GameCube du Nintendo Space World 2000 en vente pour 100 000 dollars

100000 dollars... Une somme vertigineuse pour une console... qui ne peut même pas faire tourner un jeu. Le modèle en question est en effet une des cinq consoles de démonstration exposées lors du Nintendo Space World 2000.Certains de nos lecteurs n'étaient même pas nés quand Nintendo a dévoilé la GameCube lors de cet événement incroyable, c'est dire l'enjeu historique autour de cette vente sur le site eBay Le Nintendo Space World 2000 fut l'édition où Nintendo a dévoilé sa nouvelle génération de machines. La GameCube proposée dans l'annonce présente quelques différences notables par rapport au modèle final qui sortira près de deux ans plus tard :- Un design légèrement plus grand (1 mm de plus sur chaque côté).- Un capot avec une fenêtre permettant d’apercevoir le disque inséré.- Des indications imprimées en blanc au lieu d’être gravées.- Une ventilation arrière au design différent.En revanche, ce prototype est purement cosmétique : il ne contient ni processeur ni carte graphique, et ne peut pas faire tourner de jeu. Vous avez bien lu : vous ne pourrez pas jouer à aucun jeu NGC sur cette console. En somme, sa seule fonctionnalité est sa LED qui, elle, fonctionne encore après presque 25 ans.Le vendeur, Donny Fillerup de ConsoleVariations, explique que la vente de cet objet rare servira à financer un lieu de rencontre dédié aux joueurs, un espace où les gens pourront se réunir pour jouer et partager leur passion du jeu vidéo. Un projet qui n'est pas sans rappeler le projet de musée du jeu vidéo en cours de développement par ailleurs en France.Avec un prix fixé à 100 000 dollars, cette GameCube est un investissement de collectionneur plutôt qu’un achat de jeune fan innocent. Pour rappel, une GameCube classique se trouve encore pour quelques dizaines d'euros sur le marché de l'occasion rétro.Si cette pièce historique vous fait de l’œil (et que votre banquier est d’accord), vous pouvez consulter l’annonce sur eBay Alors, seriez-vous prêt à investir une telle somme pour un bout d’histoire vidéoludique ? Partagez votre avis en commentaire ou sur notre serveur Discord Sources : NintendoLife