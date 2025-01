Le Nintendo eShop japonais ne prendra bientôt plus en charge les cartes bancaires étrangères

Nintendo a annoncé cette mesure aujourd’hui, expliquant qu’elle vise à prévenir toute utilisation frauduleuse des services de paiement en ligne. Jusqu’ici, de nombreux joueurs étrangers utilisaient un compte japonais pour acheter des jeux exclusifs au Japon ou comparer les prix entre les différentes versions de l’eShop. Avec cette nouvelle restriction, ces achats deviendront plus compliqués, à moins d’avoir une carte bancaire émise au Japon.Si vous êtes concerné par ce changement, les cartes prépayées Nintendo eShop japonaises restent une solution. Disponibles en ligne, ces cartes permettent d’ajouter du crédit sur un compte japonais sans avoir à fournir de carte bancaire locale. Cependant, elles existent en montants fixes, ce qui ne sera peut-être pas du goût de tout le mondeEvidemment, les conspirationnistes qui sommeillent en nous essaient de comprendre pourquoi Nintendo met en place cette nouvelle contrainte maintenant. Il est possible que cette restriction vise à réduire le nombre de comptes créés dans plusieurs régions pour une même console, alors même que c'est une pratique courante parmi les joueurs cherchant à profiter de promotions spécifiques à un pays.Ceci étant dit, si vous comptiez encore acheter des jeux directement sur l’eShop japonais avec votre carte habituelle, il vous reste quelques semaines pour profiter de cette possibilité avant le 25 mars prochain, date programmée par Nintendo pour ce changement dans sa politique commerciale.Vous, utilisez-vous le Nintendo eShop japonais pour vos achats de jeux ? Partagez votre ressenti en commentaire ou également sur notre serveur Discord Source : Nintendo via Nintendo Everything