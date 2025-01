Nintendo confirme aux gagnants du tirage au sort Nintendo Switch 2 Experience leur sélection

Une chance unique pour les fans : Paris à l’honneur en Europe

Un week-end doublement chargé pour Nintendo en France

Une tournée mondiale avant le lancement

Les inscriptions, ouvertes juste après l'annonce officielle de la console le 16 janvier 2025 , ont été rapidement prises d’assaut, mais le nombre de places disponibles, lui, est resté assez limité et on compte donc pas mal de déçus, même si les heureux gagnants, eux, peuvent se réjouir de pouvoir découvrir la nouvelle console dans un cadre excepionnel. Le tirage, qui s’est déroulé lundi, a en effet confirmé les centaines de participants qui seront attendus du 4 au 6 avril.Pour participer, les joueurs devaient choisir une session parmi les nombreuses dates proposées dans les grandes villes du monde. En Europe, l’événement aura lieu dans des lieux prestigieux, notamment le Grand Palais à Paris, du 4 au 6 avril 2025, en même temps que la première étape nord-américaine à New York.Chaque participant tiré au sort pourra passer quelques heures avec la Switch 2, tester ses nouvelles fonctionnalités, et peut-être essayer des titres exclusifs comme le prochain Mario Kart. A vrai dire, pour l'heure, on ne sait pas du tout quels sont les jeux qui seront proposés, on en saura plus avec le Nintendo Direct annoncé pour le 2 avril prochain.Si vous aviez tenté votre chance, vérifiez bien votre boîte mail ! Les heureux élus ont commencé à recevoir leurs invitations, tandis que les malheureux ont également été notifiés. Vous pouvez aussi vérifier si vous avez été tiré au sort en consultant cette page du site officiel de Nintendo Fait inattendu : Nintendo pourrait être présent sur deux événements grand public en France ce même week-end. En plus du Nintendo Switch 2 Experience au Grand Palais, un recrutement est en cours pour des animateurs Switch 2 sur un autre événement, le Hauts-de-Seine Digital Games, qui se déroulera à la même période.C'est une seconde chance pour les fans de découvrir la Switch 2 si sa présence se confirme, en tout cas on imagine que la billetterie du Festival a connu un regain d'intérêt au fur et à mesure que l'info se propage sur le Net au sujet de ce recrutement inattendu Le Nintendo Switch 2 Experience s’inscrit dans une tournée internationale qui s’étendra d’avril à juin 2025. Après Paris et New York, l’événement s’arrêtera dans des villes comme Londres, Milan, Madrid, et même Tokyo bien sûr, où le public pourra découvrir la console à la fin du mois d'avril seulement.Si vous avez tenté votre chance, vérifiez bien vos emails (y compris vos spams). Si vous n’avez pas été sélectionné, vous pourrez toujours suivre les retours des participants et les impressions sur les réseaux sociaux dès le 4 avril. Et qui sait, d’autres événements similaires pourraient être annoncés prochainement, à l'instar de la participation de Nintendo à des événements vidéoludiques locaux comme ce festival à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.Alors, avez-vous participé au tirage au sort ? Espérez-vous découvrir la Nintendo Switch 2 avant tout le monde ? Partagez vos impressions en commentaire ou sur notre serveur Discord , certains membres de notre communauté ont eu la chance d'être sélectionnés !