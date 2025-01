[En bref] The Town of Nie: Iromusubi, Farland Saga I & II, Steam-Heart’s & Advanced Variable Geo, Harvest Moon Cozy Bundle et MLB The Show 25 s'annoncent sur Switch

The Town of Nie: Iromusubi arrive en mai

Le visual novel The Town of Nie: Iromusubi, un fan disc de l’étrange et surnaturel The Town of Nie, débarquera le 22 mai sur Switch et PC. Situé un an après le jeu original, ce nouvel épisode offre des épilogues pour les personnages principaux, des histoires secondaires et de nouveaux mystères à résoudre. Disponible en anglais, japonais et chinois, il est une belle occasion de prolonger l’aventure pour les amateurs du genre.City Connection remet au goût du jour deux RPG tactiques de la Saturn avec Farland Saga I & II Saturn Tribute, prévu en 2025 au Japon. Ces jeux, qui mêlent combats au tour par tour et exploration narrative, suivent une lutte entre humains et démons dans un monde en guerre. Pour l’occasion, des options d’accessibilité comme un gain d’expérience doublé et un guide de combat seront ajoutées.Autre compilation issue de l’ère Saturn, Steam-Heart’s & Advanced Variable Geo Saturn Tribute sera disponible le 29 mai 2025. Ce pack inclut le shoot’em up de science-fiction Steam-Heart’s et le jeu de combat Advanced Variable Geo, connu pour son casting féminin et son tournoi de serveuses combattantes (oui, vraiment). Parmi les nouveautés, on retrouve des fonctions comme le rewind, la sauvegarde rapide et des commandes simplifiées pour les coups spéciaux.Les amateurs de simulation agricole pourront replonger dans deux anciens titres avec Harvest Moon Cozy Bundle, attendu pour l’été 2025. Cette compilation regroupe Harvest Moon: The Lost Valley (2014) et Harvest Moon: Skytree Village (2016), avec des graphismes et un gameplay optimisés pour la Switch. En plus des quêtes agricoles habituelles, ces jeux permettent de façonner librement le terrain, élever des animaux et, bien sûr, de se marier et fonder une famille.Sony continue d’apporter son jeu de baseball phare sur Switch avec MLB The Show 25, prévu pour le 18 mars 2025. Cette édition célèbre les 20 ans de la série et met à l’honneur trois athlètes sur la jaquette : Paul Skenes, Elly De La Cruz et Gunnar Henderson. Le premier trailer de gameplay sera dévoilé le 4 février, accompagné de l’ouverture des précommandes et d’une édition deluxe offrant un accès anticipé dès le 14 mars.Et voilà pour ce rapide tour d’horizon des annonces du jour ! Un jeu vous intrigue particulièrement ? Dites-nous tout en commentaire ou sur notre serveur Discord