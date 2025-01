Nintendo Music capture l’OST de Légendes Pokémon Arceus

Comme tous les mardis depuis son lancement, Nintendo a ajouté une nouvelle bande originale de jeu à son catalogue Nintendo Music . Les abonnés Switch Online peuvent désormais écouter la bande originale de Légendes Pokémon Arceus via l'application Nintendo Music, disponible en téléchargement sur Google Play et iOS App Store.Pour rappel, le titre se déroule durant une période ancienne de l'histoire de Sinnoh, dans la région de Hisui (ancien nom de Sinnoh). Le joueur incarne un humain qui viendrait du futur et son but est de créer et compléter le tout premier Pokédex de la région, en parcourant les rudes environnements de cette dernière tout en combattant les Pokémon sauvages et en évitant leurs attaques. Car oui, le joueur peut être attaqué par un Pokémon sauvage (pour la première fois dans l’histoire de la saga).La liste complète des titres est disponible ci-dessous (attention : spoil possible si vous n’avez pas fini le jeu) :• The Beginning• Transported• Professor Laventon• A Meeting in Hisui• Jubilife Village• Thunder• Galaxy Hall• Battle! (People of Hisui)• To a New Land• Obsidian Fieldlands 1-1• A Prelude to Battle• A Prelude to Battle 2• A Prelude to Battle 3• Battle (Wild Pokémon)• Survey Report (Day)• Pokémon Healed• Obsidian Fiendlands 2-1• A Prelude to Battle (Alpha Pokémon)• Battle! (Alpha Pokémon)• Blacking Out• An Audience• A Tense Situation• Heartwood• Celestica Flute• Evolution• The Seat of a Noble• Kleavor, Lord of the Woods• Battle! (Noble Pokémon)• Resolution• Case Closed• New Rank• Target Practice• Crimson Mirelands 1-1• Distortion• Settlement• Crimson Mirelands 2-1• Lilligant, Lady of the Ridge• Jubilife Village 2• Cobalt Coastlands 1-1• The Sound of the Flute• Feelings• Night• Survey Report (Night)• Cobalt Coastlands 2-1• Firepit Island• Courage• Strength• Arcanine, Lord of the Isles• Coronet Highlands• Wayward Cave• Battle! (People of Hisui 2)• Electrode, Lord of the Hollow• Ready to Go!• Alabaster Icelands 1-1• Deep in the Night• Dawn• Alabaster Icelands 2-1• Snowpoint Temple• Avalugg, Lord of the Tundra• Suspicion• Exiled• Disaster Looming• Battle during a Disaster (Prelude)• Battle during a Disaster (Alpha Prelude)• Battle during a Disaster (Pokémon)• Ancient Retreat• Cave in the Lake• Stone Portal• Temple of Sinnoh• The Arrival of Dialga/Palkia• Battle (Dialga/Palkia• The Other Almighty Sinnoh• Temporary Retreat• Origin• Battle! (Origin Forme Dialga/Palkia)• Finale• Ending Theme• Jubilife Village 3• Mystery Gift• Obsidian Fieldlands 1-2• Obsidian Fieldlands 2-2• Crimson Mirelands 1-2• Crimson Mirelands 2-2• Cobalt Coastlands 1-2• Cobalt Coastlands 2-2• Alabaster Icelands 1-2• Alabaster Icelands 2-2• The Clefairy’s Moonlit Dance• The Lakes• Battle! (Azelf / Mesprit / Uxie)• Batte! (Remarkable Pokémon)• Volo’s Goal• Battle! (Volo)• Giratina Appears• Battle (Giratina)• Azure Flute• Hall of Origin• Battle! (Arceus)• Battle! (Arceus 2)• Battle! (Arceus 3)• Battle! (Areceus 4)• Title ScreenLe jeu avait fait couler beaucoup d’encre à sa sortie en janvier 2022. D’un côté, il impressionnait par sa prise de risque, son sentiment d’aventure, son système de capture révolutionnaire pour la licence et sa direction artistique qui dénotait complètement. De l’autre, il décevait par sa technique, le manque de détails affichées à l’écran ou encore le manque de points d’intérêts sur la map.Cette annonce intervient donc un mois avant l’habituel Pokémon Direct de février et les futures révélations concernant son successeur, Légendes Pokémon Z-A . Nous ne savons pas encore grand-chose sur ce dernier mis à part qu’il se déroulera à Illumis, ville située au centre de la région de Kalos de Pokémon X et Y, et qu’il remettra la Méga-Evolution sur le devant de la scène.Qu’en pensez-vous ? Qu’attendez-vous de Légendes Pokémon Z-A ?Source : Nintendo Soup