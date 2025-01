Le Pokémon Presents 2025 aura lieu le 27 février comme à l’accoutumée

Thanks for confirming Pokémon Presents 2025, Niantic: pic.twitter.com/0wjT069t8C — Matt (@mattyoukhana_) January 8, 2025

Selon une fuite de données provenant du code source de Pokémon Go, The Pokémon Company prévoit un nouveau Pokémon Presents le mois prochain. Cette information a été découverte par le groupe The Pokemod Group, connu pour son expertise en analyse de code, qui a repéré des références à un Pokémon Presents 2025 lié au Pokémon Day annuel de la franchise.L'existence d'un Pokémon Présents à l'occasion du Pokémon Day (27 février, date anniversaire de la sortie de Pokémon Rouge et Vert au Japon) n'est pas une grande surprise. Les Pokémon Presents ont souvent (mais pas toujours) été organisés à cette date.Équivalent Pokémon du Nintendo Direct, les Pokémon Presents sont diffusés chaque année depuis 2015, parfois même à plusieurs reprises. Ces livestreams dévoilent généralement des informations clés sur les projets à venir, qu’il s’agisse de jeux pour consoles et mobiles ou d’autres actualités liées à la franchise.À ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite concernant le premier Pokémon Presents de 2025. Toutefois, l’éventuelle arrivée de la Switch 2 cette année pourrait ajouter un enjeu supplémentaire, laissant supposer que le livestream pourrait également dévoiler des projets en préparation pour la prochaine console de Nintendo, encore non confirmée.Comme l’année dernière, nous devrions avoir de nouvelles informations concernant Pokémon Go avec un évènement en lien avec la 5g, Pokémon TCG Pocket (une nouvelle extension ?), Pokémon Sleep, l’animé Pokémon Les Horizons, Pokémon Masters EX, Pokémon Unite, Pokémon Café Remix et surtout … Légendes Pokémon Z-A Nous découvrirons très certainement ces premières images de gameplay, tournant sur Switch et Switch 2 ? Ce dernier avait été révélé l'année dernière sans montrer aucune image de gameplay, comme si une version plus belle était également en préparation. Pour rappel, le jeu se déroulera à Illumis, la capitale de la région de Kalos (6G), à une époque où la ville a connu un important plan de réaménagement urbain. A noter également le grand retour de la Méga-Evolution, feature très appréciée des fans, pour la première fois depuis Pokémon Let’s Go Pikachu et Evoli. Tout cela amène à se demander si la Switch 2 sera révélée avant le 27 février , soit un mois avant la date butoir fixée par Nintendo pour annoncer sa nouvelle console, le 31 mars, mais à en juger par le rythme des leaks de la Switch 2, cela semble très probable.Sources : Eurogamer , Nintendo Soup