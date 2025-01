LEGO Game Boy : un nouveau set en collaboration avec Nintendo annoncé pour le 25 octobre

Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/XEyhbARqXq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 9, 2025

Rendez-vous est pris, le 25 octobre 2025, pour découvrir le nouveau set Lego X Nintendo : un set LEGO Game Boy qui nous permettra de retrouver la console portable iconique de Nintendo.C'est sur X que Nintendo a diffusé un court clip d'annonce :Ce clip ne montre pas grand-chose, si ce n'est une modélisation de certaines pièces de ce futur set promis à un joli succès auprès de tous ceux pour lesquels la Game Boy représente tant.Evidemment, en ces temps d'attente d'une annonce de nouvelle console, ce message sur X suscite beaucoup de remarques pas toujours très fines de la part des internautes, mais voici quelques mois qu'aucune annonce n'avait été faite au sujet de cette collection de modèles Lego pour adultes. Après la NES et sa TV cathodique , ce set Lego Game Boy sera donc le second set reproduisant une console mythique de Nintendo. Rappelons aussi que LEGO a multiplié les collaborations avec d'autres fabricants de consoles illustres, on pense notamment à Atari avec une réplique de l'Atari 7200.La vidéo nous laisse un peu sur notre faim : elle commence par un flou artistique, suivi des boutons violets A et B, et enfin la croix directionnelle se révèle avec le logo Lego auquel les fans de la petite brique sont bien habitués.On devrait avoir l'occasion de découvrir cette reproduction d'ici l'approche de la sortie de la machine le 25 octobre prochain. D'ici là, on a quoi qu'il en soit quelques sets de retard à assembler comme le tout récent Mario avec Yoshi , et on rappelle également que des sets LEGO x Mario Kart sont disponibles depuis le 1e janvier dans le commerce.Source : X.