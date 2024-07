Un set Lego 71438 avec les Mario et Yoshi de Super Mario World leake en ligne avant une probable annonce officielle

LEGO 71438 Super Mario World Mario & Yoshi set revealed (Oct 1st) https://t.co/ACZi68b1Ku pic.twitter.com/ONokg03FHK — Wario64 (@Wario64) July 25, 2024

Cette nuit, un nouveau set LEGO a été dévoilé de manière un peu abrupte, mais non sans effet de surprise néanmoins, puisqu'il s'agit d'un nouveau set Lego pour grands enfants qui sera vendu à environ 200 euros à partir du 1e octobre 2024. Le set 71438 Super Mario World Mario et Yoshi comprendra 1215 pièces et nous proposera de construire le sprite de Mario avec sa cape jaune chevauchant un Yoshi qui marche sur la plaine.C'est sur le site singapourien TheBrickShop.com que le set est apparu pour la première fois, avec la boite du set et quelques photos du set une fois assemblé. Avec ses 1215 pièces, voici quelques heures de travail qui s'annoncent pour le 1e octobre prochain.Au niveau du sol, on distingue une manivelle : c'est encore un système très ingénieux des équipes Lego et si l'on en croit le site JayBrickBlog.com qui a analysé les photos du set une fois assemblé ci-dessous, l'activer permettra à Yoshi d'ouvrir la bouche pour cracher une boule de feu. Une boule de feu Lego, cela va de soi !Le mouvement de manivelle permettra aussi d'actionner les bras et les jambes du personnage comme si Yoshi se déplaçait dans les plaines de Super Mario World !Le prix de vente mondial n'est pas connu, mais 209.99 SGD représentent aujourd'hui environ 194 €. On ne manquera pas d'actualiser cette info lorsque LEGO et Nintendo officialiseront la sortie de ce set. On vous rappelle néanmoins que le 1e août, Lego lance un modèle très attendu du Grand Arbre Deku sur le marché.C'est un superbe set qui s'annonce dans la collection pour adultes Lego : fort de ses 1214 pièces, c'est une superbe pièce qui vaudra son pesant d'or mais qui devrait beaucoup plaire aux grands enfants fans de Nintendo et des briques Lego !