Eiji Aonuma, se dit « ravi » du premier set de Lego Zelda

Eiji Aonuma : « Je suis ravi que The Legend of Zelda rejoigne le monde des briques LEGO, qui a stimulé les élans créatifs de tant de personnes de tous âges. L'Arbre Mojo est le premier élément de The Legend of Zelda que nous voulions représenter avec des briques LEGO. Cet ensemble permet de construire deux versions différentes de l'arbre Mojo, celui de The Legend of Zelda : Ocarina of Time et celui de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec des caractéristiques uniques qui correspondent parfaitement à la nature de la série. J'ai hâte que tout le monde ait la chance de construire cette partie du monde de The Legend of Zelda de ses propres mains. »

A l'occasion de la future sortie du set Arbre Mojo le 1er septembre prochain , Lego a publié un nouvel article sur son site officiel dans lequel Eiji Aonuma, le producteur de la saga légendaire, a fait part de ses propres réflexions sur le set avant son lancement en septembre. On y apprend notamment que Nintendo souhaitait que l'arbre Mojo soit le « premier élément » de la série Zelda représenté sous forme de briques.C'était en mai dernier, après des mois de rumeurs, que le set « Arbre Mojo 2 en 1 » avait finalement été annoncé conjointement par Lego et la firme kyotoïte. Après observation, le modèle semble de très bonne facture, avec beaucoup de détails qui raviront les fans.Nouvelle plutôt rassurante, les concepteurs de ce set Lego sont des fans de longue date de la série Zelda. Eux aussi estimaient que l'arbre Mojo était un bon point de départ dans la mesure où c'est un personnage récurrent de la série, apparaissant dans bon nombres d'épisodes : Ocarina of Tima, The Wind Waker, Breath of the Wild …Seul petit bémol, son prix. Le set Lego Arbre Mojo est vendu au prix de 259,99 £ / 299,99 $. Cela fait mal au portefeuille. Il y a tout de même fort à parier que ce dernier va se vendre comme des petits pains …Source : NintendoLife