[Rumeur] Un LEGO Zelda : Le Grand Arbre Deku serait prévu pour septembre 2024

Détails du Set LEGO 77092 Zelda : Le Grand Arbre Deku

Caractéristiques Principales

Numéro de set: 77092

Nom: Zelda : Le Grand Arbre Deku

Thème: Nintendo The Legend of Zelda

Nombre de pièces: 2500

Nombre de figurines: 4 (3 Link et Zelda)

Prix: 299,99 €

Date de sortie: 1er septembre 2024

Âge recommandé: adultes de plus de 18 ans

Spécificité : Deux Variantes de Conception

Link classique

Jeune Link classique

Link de Breath of the Wild

Zelda de Breath of the Wild

Ce n'est encore qu'une rumeur — on ne le répète jamais assez !Les fans de Zelda et de LEGO pourraient bien avoir de quoi se réjouir : un set très attendu, parce que cela fait des années qu'on attend une collaboration Lego x Zelda, le set LEGO 77092 Zelda : Le Grand Arbre Deku pourrait être proposé à partir du 1er septembre 2024.Le set LEGO 77092 Zelda : Le Grand Arbre Deku serait composé de 2500 pièces et serait vendu au prix public conseillé de 299,99 €. Destiné aux adultes comme plusieurs produits de la gamme Lego Nintendo, cet ensemble propose deux variantes de construction basées sur les célèbres jeux Ocarina of Time et Breath of the Wild.Le modèle peut être construit selon le design d'Ocarina of Time, avec des feuilles vertes, ou dans le style de Breath of the Wild, en utilisant principalement des feuilles roses. Chaque version offre une expérience de construction unique, nécessitant une reconstruction complète pour passer d'un style à l'autre. Les deux variantes reposent sur une plate-forme noire, richement décorée de végétation, avec une plaque signalétique arborant le logo Zelda sur le devant.Le set comprend un total de quatre figurines :En plus des figurines, des accessoires emblématiques comme un nouveau bouclier et une pièce Ocarina sont inclus, rendant ce set encore plus immersif pour les collectionneurs et les fans de la franchise qui se lanceront dans sa construction.Le set LEGO 77092 Zelda : Le Grand Arbre Deku promet d'être un ajout précieux pour les amateurs de LEGO et de Zelda. Oh la la, on parle déjà au présent alors que ce n'est qu'une rumeur : on se prépare en tout cas à accueillir la nouvelle prochainement si elle se concrétise belle et bien, pour plonger dans l'univers magique de Hyrule avec l'emblématique Grand Arbre Deku.Il nous tarde d'avoir une confirmation officielle de ce set Lego Zelda Great Deku Tree. Nous actualiserons cette info en changeant son statut de rumeur si l'occasion nous en est donnée bientôt !A lire aussi : découvrez les prochains set Lego Super Mario Source : Bricktastic.nl