5 nouveaux sets Lego Super Mario dévoilés pour le 1e août 2024

Les Aventures de Lego Mario interactif

Avec ce set LEGO® Super Mario™ (71439), offrez aux enfants des heures d’aventures avec LEGO® Mario™ interactif et invitez-les à lutter contre Bowser Jr. pour remporter la Junior-mobile. Superbe cadeau Nintendo® pour les garçons, les filles et les passionnés de jeux vidéo dès 6 ans, le set inclut une figurine LEGO Mario interactive, Bowser Jr., un Goomba et Yoshi, ainsi que 3 environnements à construire. Voyagez du tuyau de départ jusqu’au drapeau, déclenchez des réactions numériques chez LEGO Mario et ramassez des pièces. Saluez Yoshi, combattez le Goomba, sautez sur la brique d’action ?, renversez Bowser Jr., puis partez à bord de sa Junior-mobile.

Les Aventures de Lego Peach interactive

Partagez un pique-nique avec un personnage culte de Super Mario™ et envolez-vous sur un nuage pour libérer le Toad jaune, avec Les Aventures de LEGO® Peach™ interactive (71441). Beau cadeau Nintendo® pour les enfants fans de jeux vidéo dès 6 ans, le set inclut une figurine de LEGO Peach interactive, Lakitu, un Toad jaune et une Bulle de lave. Allez du tuyau de départ jusqu’au drapeau, déclenchez des réactions numériques chez LEGO Peach et ramassez des pièces. Prenez un pique-nique, lisez une lettre annonçant que le Toad jaune a été capturé, faites tomber Lakitu du nuage et envolez-vous. Faites des saltos et des loopings sur le nuage en allant sauver le Toad jaune. Le nuage à construire inclut une canne à pêche qui permet à Lakitu de soulever la chaise de pique-nique du Toad jaune.

Les Aventures de Lego Luigi interactif

Partez à l’aventure dans le jardin avec LEGO® Luigi™ interactif grâce à ce set LEGO® Super Mario™ (71440). Incroyable cadeau Nintendo® pour les garçons et les filles passionnés de jeux vidéo dès 6 ans, il inclut une figurine de LEGO Luigi interactive, Kamek, un Bébé Yoshi rose et un Boo. Partez du tuyau de départ pour rejoindre le drapeau en passant par les 3 constructions, déclenchez des réactions numériques chez LEGO Luigi et ramassez des pièces. Saluez le Bébé Yoshi rose et prenez des outils. Battez le Boo caché dans l’arbre et « mangez » le fruit. Sautez sur la plateforme champignon pour renverser Kamek et envolez-vous sur son balai.

Set de créateur jungle Cassis

Donnez aux enfants tout le nécessaire pour créer et personnaliser leurs aventures avec le Set de créateur jungle Cassis LEGO® Super Mario™ (71434). Ce jeu est un beau cadeau pour les garçons et les filles passionnés de jeux vidéo dès 7 ans. Il inclut 3 figurines LEGO Super Mario - un Maskass rose, un Wiggler et une Plante Piranha -, une Machine de personnalisation pour choisir les récompenses des 2 briques d’action ?, un Tuyau spécial course de vitesse, un radeau, un feu de camp et de nombreux décors de jungle.

Terrain de jeu des Goombas

Amusez-vous à l’infini avec le Terrain de jeu des Goombas LEGO® Super Mario™ pour enfants (71433). Cadeau idéal pour un garçon, une fille ou un fan de Super Mario™ dès 7 ans, cet objet collector Nintendo® inclut 3 Goombas ainsi qu’un tronc d’arbreet une bascule à construire pour stimuler le jeu de rôle. Appuyez sur le levier à l’arrière du tronc d’arbre pour faire sortir un Goomba, jouez avec les Goombas sur la bascule ou empilez les 3 Goombas pour construire une tour.

Cinq nouveaux sets seront commercialisés en plus des 3 nouveautés annoncées lors du MAR10 DAY le 10 mars dernier. C'est ce que l'on déduit de l'apparition sur le site officiel Lego de 5 nouvelles références de sets Lego Super Mario.En effet, pas moins de 5 nouveaux sets sont annoncés, pour une sortie le 1e août 2024, même date que pour les autres sets évoqués ci-dessous avec le train Bowser Express, combat de Roy au château de Peach et Manoir hanté de Boo : nous allons pouvoir assembler des briques issues de 5 autres sets à compter de début août donc.Le set Les Aventures de Lego Mario interactif est le set n°71439. Composé de 218 pièces, le set permet de construire 3 scènes différentes dans lesquelles Mario et Yoshi combattent Bowser Junior et un Goomba.Le prix de vente de ce set sera de 49,99€.Une fois assemblées, les pièces vous permettent de disposer d'une scène de 3 cm de haut, 10 cm de large et 8 cm de profondeur.Voici le descriptif officiel de cette référence :Le set Les Aventures de Lego Peach interactive est le set n°71441. Il se compose de 208 pièces et nous propose une scène dans laquelle on retrouvera Lakitu, un Toad, et un petit environnement de jeu fait de nuages et d'un drapeau de fin de niveau Bowser.Le prix de vente de ce set sera de 49,99€.Une fois assemblées, les pièces vous permettent de disposer d'une scène de 11 cm de haut par 11 cm de large et 7 cm de profondeur.Voici le descriptif officiel de cette référence :Le set Les Aventures de Lego Luigi interactif est le set n°71440 et il se compose de 210 pièces. Dans cette scène, vous pourrez jouer avec la figurine de Luigi qui fera face à Kamek et Boo, mais qui pourra compter sur l'aide d'un bébé Yoshi.Le prix de vente de ce set sera de 49,99€.Ce set permet d'ajouter une scène de 8 cm de haut, 8 cm de large et 12 cm de profondeur à son environnement Super Mario.Voici le descriptif officiel de cette référence :Le prix à la brique est peut-être plus intéressant avec ce set n°71434 appelé Set de créateur jungle Cassis car il se compose de 598 pièces ! Il nous permet d'ajouter 3 figurines à notre collection avec un Maskass rose, un Wiggler et une plante Piranha.Le prix de vente de ce set sera de 54,99€.Le set inclut une "machine de personnalisation pour choisir les récompenses offertes par les 2 briques d’action ?", compatible avec l'une des figurines Mario (set 71439, Luigi (set 71440) ou Peach (set 71441) vendues séparément dans les sets de démarrage déjà commercialisés.Voici le descriptif officiel de cette référence :On termine avec le set Terrain de jeu des Goombas, set n°71433 de cette annonce dans lequel on disposera de 173 pièces permettant de jouer avec 3 Goombas autour d'un tronc d'arbre et une balançoire.Le prix de vente de ce set sera de 14,99€. Une fois assemblé, ce set mesure 10 cm de haut, 18 cm de large et 12 cm de profondeur.Voici le descriptif officiel de cette référence :Allez-vous passer en mode précommande sur le site Lego ? On vous propose le lien vers le moteur de recherche Lego ci-dessous.Source : Lego via Nintendo Everything