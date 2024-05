[Rumeur] Des précisions sur la vitesse d'horloge et le ray-tracing de la Nintendo Switch 2

Switch 2, AMD Zen 5 Strix Halo LP Leak, Hawk Point, PS6 Portable | The Phawx | Broken Silicon 255 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quand on parle de vitesse d'horloge pour la Switch 2

La Switch 2 supporterait le ray-tracing

Qu'est-ce que le ray-tracing ?

Est-ce que la Switch avait du ray-tracing ?

En effet, c'est dans un podcast américain que la rumeur a été dévoilée, sur la base de sources évidemment confidentielles, et dont la tête a peut-être été mise à prix par les avocats de Nintendo depuis ! Plus sérieusement, c'est au détour d'une conversation entre la chaine YouTube Moore's Law is Dead et le créateur de contenu The Phawx du podcast Broken Silicon que ces nouvelles infos ont été divulguées.Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, et comme les détails sont très techniques il est probable qu'on ait tous oublié cette actualité d'ici la sortie de la console. Mais toujours est-il qu'on s'intéresse à tout ce qui peut nous permettre de mieux comprendre de quoi sera faite la prochaine console hybride de Nintendo.Puisque l'on parle de console hybride, la gestion de la batterie sera un aspect crucial. Pour prolonger la batterie, rien de mieux qu'une faible consommation d'énergie. C'est justement tout le principe d'un processeur qui serait capable d'adapter sa vitesse d'horloge en fonction de son alimentation : une vitesse d'horloge rapide en mode docké, et une vitesse "incroyablement basse" en mode portable.Cela semble simple quand on le lit, mais c'est une sacrée prouesse d'ingénierie de permettre au public de jouer à des jeux vidéos sans trop souffrir de conditions trop drastiques en mode portable par rapport au mode normal, et on a hâte de voir comment cela va se traduire en conditions réelles. Par exemple, la Switch pouvait souffler un peu en mode portable grâce à la résolution de son écran qui était en 720p au lieu des 1080p de sa sortie TV.Par ailleurs, un processeur qui tourne moins vite, c'est aussi un processeur qui chauffe moins, et de fait les ventilateurs seront moins sollicités, et moins vitaux, pour un bon fonctionnement de la Switch en mode portable. C'est terriblement bien pensé si le résultat est à la hauteur de l'attente que suscite cette rumeur !Autre information très intéressante dévoilée dans le podcast : sa fonctionnalité de ray-tracing. L'équipe indique que Nintendo aurait choisit la même approche que Microsoft avec la Xbox séries S quant à la gestion du ray-tracing.Mais vous vous demandez peut-être ce qu'est cette technologie ? Il faut dire que jusqu'ici, c'était plutôt un gros mot dans la bouche des joueurs Nintendo, la Switch en étant dépourvue.La technologie de ray-tracing dans une console de jeu vidéo améliore grandement le réalisme des graphismes en simulant le comportement physique de la lumière. Cette technique permet de rendre des effets visuels plus précis comme les reflets dans l'eau, les ombres complexes et la réfraction de la lumière à travers des surfaces transparentes.Les jeux dotés du ray-tracing offrent une expérience visuelle plus immersive, avec des éclairages et des reflets qui réagissent en temps réel aux interactions et aux environnements du jeu. Les consoles de dernière génération, comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, intègrent cette capacité, marquant une évolution significative par rapport aux générations précédentes.Non, la Nintendo Switch ne gère pas le ray-tracing. Elle utilise un matériel moins puissant comparé aux consoles de nouvelle génération qui elles supportent cette technologie.La Switch visait plutôt la portabilité et l'accessibilité, avec un accent sur des jeux optimisés pour ses capacités graphiques moins avancées. Les fonctionnalités de ray-tracing nécessitent des composants hardware plus robustes pour le traitement graphique intensif exigé par cette technologie.En l'espace de quelques jours, c'est déjà la 3e actualité de rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo : en fin de semaine dernière, nous apprenions que la console bénéficierait de Joy-Cons magnétiques , Puis un blog chinois nous a confirmé que la machine aurait un écran 1080p et des Joy-Cons plus grands avec de nouveaux boutons Si le sujet de la Nintendo Switch 2 vous intéresse, ne manquez pas de nous rejoindre sur notre serveur Discord , le canal #rumeurs-leaks vous attend pour alimenter les discussions. C'est aussi le cas de notre espace de commentaires ci-dessous.Source : Youtube via IGN