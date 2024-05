[Rumeur] Nintendo Switch 2 : Mobapad confirme un écran 1080p et des Joy-Cons sensiblement plus grands, avec de nouveaux boutons

L'enthousiasme autour de la Nintendo Switch 2 monte en puissance au sein de la communauté, de nouvelles informations ont émergé ce week-end sur les caractéristiques techniques et les innovations promises par la console. Le tout entend bien redéfinir l'expérience de jeu proposée par la future machine. Le fabricant d'accessoires Mobapad nous propose en effet un aperçu détaillé "exclusif", à tel point qu'on se demande pourquoi une telle fuite est possible sans conséquences légales pour ce fabricant. A ce stade, nous prendrons tout cela avec les pincettes de rigueur, on n'est pas à l'abri d'une manipulation !Pour Mobapad, la Nintendo Switch 2 marquera une évolution, tout en préservant l'essence de la console originale. Une compatibilité arrière sera maintenue pour les manettes Joy-Con actuelles, ainsi la fonction HD rumble sera-t-elle non seulement préservé, mais aussi améliorée. De plus, les cartouches de la première génération de Switch seront compatibles avec la nouvelle console, garantissant aux joueurs l'accès à leur bibliothèque de jeux existante. Ca, on en avait déjà entendu parler la semaine passée.Parmi les innovations, les nouveaux Joy-Cons augmenteront en taille et adopteront une structure de fixation magnétique , remplaçant les rails coulissants traditionnels.Les boutons SL et SR seront métalliques, renforçant la durabilité et l'esthétique de la manette. La grande nouveauté réside dans l'ajout d'un troisième bouton sur les côtés gauche et droit du Joy-Con, ainsi qu'un bouton fonction supplémentaire en dessous du bouton HOME, suscitant curiosité et spéculation sur leurs fonctions potentielles. Il faudra bien que la Switch 2 apporte son lot d'innovation, pour rester dans l'ADN de Nintendo génération après génération.Selon Mobapad, le dock de la Switch 2 subira également des modifications esthétiques et fonctionnelles, avec un support arrière à amortissement offrant plus de flexibilité d'angle, et une compatibilité améliorée pour la résolution 4K. La console elle-même bénéficiera d'une mise à niveau significative avec un écran de 8 pouces offrant une résolution de 1080P, promettant une qualité visuelle largement supérieure aux 720p de l'écran actuel.A ce stade, tout cela reste encore à l'état de rumeur : beaucoup reste encore à découvrir, ces informations dévoilent une évolution de la console qui allie respect du passé et envie d'aller de l'avant. On ne manquera pas de suivre les rumeurs qui valent le coup dans les prochaines semaines, car les langues vont peu à peu se délier au fur et à mesure que Nintendo va présenter sa machine à ses différents partenaires. Pour Big N, l'heure semble être à la révision de ses NDA avec ceux-ci pour éviter des fuites de ce genre.Source : Mobapad