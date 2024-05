Les Schtroumpfs : L’épopée des Rêves : un nouveau chapitre de rêveries et de cauchemars en jeu vidéo

Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves - Reveal Teaser FR Retrouvez la vidéo sur YouTube

Microids vient de lever le voile sur leur tout dernier projet en collaboration avec le studio lyonnais Ocellus Services : Les Schtroumpfs : L’Épopée des Rêves. Ce jeu de plateforme 3D promet d'emmener les joueurs dans une exploration des rêves et cauchemars des Schtroumpfs, alliant fantaisie et frissons dans un univers schtroumpfement imaginaire.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Développé par Ocellus Services, qui avait déjà oeuvré sur le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, ce nouveau titre espère séduire les amateurs de plateformes avec ses niveaux innovants et ses graphismes enchanteurs. Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves entend proposer une aventure variée, où chaque rêve ou cauchemar devient un monde à part entière, riche de défis et de mystères.Dans ce nouveau jeu, Gargamel, l’éternel antagoniste des Schtroumpfs, revient avec un plan plus sournois que jamais. Il a ensorcelé les buissons de Salsepareille pour plonger nos amis bleus dans un sommeil profond, les embarquant dans des rêves où chaque scénario est une porte vers de nouvelles aventures. Les joueurs devront naviguer à travers ces rêves pour sauver chaque Schtroumpf, tout en déjouant les pièges et énigmes plantés par Gargamel.Le jeu permet de jouer en solo ou en mode coopératif, offrant ainsi la possibilité de partager cette aventure palpitante à deux. Avec quatre mondes à explorer, comprenant douze niveaux et seize mini-niveaux, chaque joueur pourra également personnaliser son Schtroumpf et découvrir des surprises cachées au fil de son périple.Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves est attendu pour fin 2024 et sera disponible sur Nintendo Switch, et sur toutes les plateformes du moment que sont la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et PC.Source : Communiqué de presse