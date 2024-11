Test des Schtroumpfs – L'Épopée des Rêves

Pincez-moi, je rêve ! Plongée dans l’univers schtroumptastique des rêves.

Une épopée onirique entre cauchemars et Schtroumpferies

Un monde coloré à la hauteur de nos rêves

Parcourir le monde des rêves imaginé par Ocellus est un réel plaisir, sorte de balade onirique et fantastique plein de challenges et d’inventivité. L’Epopée des Rêves emprunte à Mario parfois, à Rayman aussi, et avance aussi ses propres propositions de gameplay qui visent juste.On se retrouve donc propulsé dans le village des Schtroumpfs après que Gargamel ait empoisonné une bonne partie de la tribu, plongeant les petites créatures bleues dans un sommeil profond. Votre mission ? Foncer vers cet énorme oreiller qui a fait son apparition dans le village afin de vous propulser vers la voie astrale et délivrer un à un les Schtroumpfs piégés dans des rêves aux fortes allures de cauchemar.Si on excuse la simplicité du scénario pour un jeu à licence destiné à un jeune public, on ne comprend pas en revanche l’absence totale de dialogues. Sans aller jusqu’au doublage, vous n’aurez même pas de textes à l’écran. Votre progression dans l’aventure est bien marquée par de courtes scènes d’animation, mais un peu de lecture ne fait jamais de mal. Certainement un choix intentionnel pour renforcer l’accessibilité du titre pour les plus jeunes. En revanche, on regrette l’absence de didacticiel et d’indications claires sur la nature des missions à effectuer.Enfin, on aurait apprécié des éléments de lore supplémentaires qui permettraient au joueur de s’immerger plus rapidement dans l’aventure, en discutant avec des personnages par exemple. A ce titre, le village des Schtroumpfs qui joue le rôle de hub central avec la voie astrale, est à notre sens sous-utilisé.En parlant d’accessibilité : le nombre de commandes à retenir est relativement faible et les actions faciles à exécuter. Point surprenant, la caméra est totalement gérée par le jeu. Le joueur ne peut pas la contrôler. Cependant, nous n’avons pas eu à nous plaindre une seule fois d’un positionnement de caméra hasardeux. Un soin particulier a été apporté à toujours mettre le joueur dans de bonnes conditions pour être prêt à l’action, qu’il faille courir, sauter, taper, tirer. Cette même caméra est également bien gérée en mode coopération. Chapeau bas, car même les plus grands platformers s’y cassent les dents parfois (encore quelques restes de stress post-traumatique après avoir fait l’entièreté de Super Mario Bros. Wonder en co-op…).Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Epopée des Rêves ne manque pas de challenges et certaines phases de plateformes donnent du fil à retordre aux moins habitués d’entre nous. Attention si vous souhaitez offrir le jeu, car il pourra très vite générer de la frustration chez les plus jeunes joueurs. Le titre est de toute façon classé PEGI 7. Pas de panique cependant : même si vous n’avez que deux cœurs à votre disposition, les check-points sont nombreux et le Game Over tout simplement inexistant !Les Schtroumpfs : l’Epopée des Rêves ne manque pas de point forts, et la direction artistique est remarquable. Le choix de la thématique du rêve et la liberté donnée aux artistes et développeurs dans l'exécution nous donne un jeu réellement beau et coloré qui renforce notre envie de progresser. La direction artistique est sublimée par la technique et il est important de noter que le jeu tourne très bien sur Switch, que ce soit en docké ou en portable. C’est hélas assez rare pour le signaler, surtout provenant d’éditeurs tiers et encore plus sur un hardware à la peine après huit ans de bons et loyaux services. Ocellus a fait le choix de développer son titre sur Unreal Engine et le résultat est impressionnant pour ce qui semble être un coup d’essai. Les précédents jeux du studio étaient en effet développés sur Unity.Pour une aventure encore plus agréable, on ne peut que vous conseiller de jouer en docké sur un grand écran, l’adaptation sur l’écran de la Switch OLED étant perfectible et le résultat un peu trop « petit » pour être pleinement lisible. Ce n’est pas le premier jeu Switch à en pâtir, mais c’est à signaler car le rendu sur le petit écran d’une Switch Lite ne sera sans doute pas du plus bel effet.Une seule ombre au tableau concernant le monde de L’Epopée des rêves : on aurait apprécié davantage d’environnements à découvrir. On se rend vite compte qu’un bon nombre de chapitres se déroulent en fait dans un monde générique qui prend place dans le ciel étoilé avec de simples plateformes recouvertes de sable.Et la gameplay alors ? C’est plutôt réussi. Notons tout d’abord qu’un petit temps d’adaptation est nécessaire pour pleinement apprécier le titre, notamment les déplacements un peu lents des Schtroumpfs, comme une sorte d’inertie dans les mouvements à maîtriser. Rien de bien méchant, le jeu se prend en main rapidement.À vous ensuite de parcourir les différents astres divisés en chapitres qui révèlent des phases de plate-formes bien construites et une variété dans le gameplay. Les niveaux sont entrecoupés de challenges divers : castagne contre des hordes d’ennemis, récupérer tous les trèfles dorés sur une zone précise ou encore maintenir votre position sur des zones circulaires pendant un temps donné.On apprécie les différentes propositions de jeu, que ce soit les phases classiques de platformer et la progression à l’aide d’objets clés. Le marteau permet à la fois de créer des passages en cassant des éléments mais aussi d'en construire de nouveaux pour prendre de la hauteur. On peut également immobiliser les ennemis et activer des sortes d’interrupteurs à distance. Enfin, la lampe une fois activée dévoilera des passages jusqu’alors invisibles.Ajoutez à cela des passages d’infiltration et des changements de point de vue qui dynamisent l’action et vous obtenez un bel éventail de situations pour ne jamais s’ennuyer manette en main.Ce beau tableau d’ensemble est sublimé par une bande-son très bien adaptée au thème des rêves et au gameplay. Souvent calme et délicate, la magie est bien présente dans les thèmes composés et renforce une fois de plus l’immersion dans le monde des Schtroumpfs.Et alors, en a-t-on pour son argent ? Les Schtroumpfs : l’Epopée des Rêves est vendu au prix conseillé de 39,99€ sur l’eShop Nintendo, et disponible dans une version physique « Édition Rêverie » à 49,99€ qui comprend, en plus du jeu de base, de nombreuses surprises : le costume de Schtroumpf voleur, l’artbook digital, l’OST du jeu, des planches de stickers et un lenticulaire 3D.Comptez entre six et huit heures de jeu pour arriver jusqu’aux crédits suivant votre niveau, et une petite dizaine d’heures pour compléter le jeu à 100% avec toutes les orbes magiques et motifs collectés dans les niveaux. C’est peut être un peu court, mais on préfèrera toujours un bon jeu qui se termine rapidement plutôt qu’un remplissage inutile.Au final, L’Epopée des Rêves est une surprise inattendue, un platformer soigné avec une belle proposition de gameplay. Des petits défauts ici et là l’empêche d’atteindre les sommets mais la proposition fonctionne alors si vous êtes un aficionados du genre, embarquez au pays des rêves avec les Schtroumpfs !