Test de Touhou Genso Wanderer Foresight : le retour du dungeon crawler

Alors que Reimu s’est évanouie, elle se retrouve dans un étrange sanctuaire. Sur place, elle apprend qu’elle est au sanctuaire Hakurei. Avec son amie Marisa, elle va tenter d’aller résoudre l’anomalie qui l’a conduite ici. C’est le moment idéal, donc, pour arpenter des donjons et tenter de rejoindre différents lieux !L’histoire de Touhou Genso Wanderer Foresight se déploie sur de très nombreux dialogues. En réalité, le jeu n’est pas uniquement un dungeon crawler mais bien un visual novel entrecoupé de moment d’exploration de donjons. Et comme le titre n’est pas traduit en français, il va falloir s’accrocher pour tout comprendre, tuto inclus. Vous allez cependant vous rendre compte que c’est assez simple : vous allez arpenter des donjons avec des compagnons de route et taper sur les monstres environnants. La mort sera votre amie puisque vous allez périr dans les donjons, mais elle ne sera pas punitive : vous ne perdez pas d’objets et pouvez continuer comme si de rien n’était.Les donjons, quant à eux, sont générés aléatoirement. Un moyen simple et efficace de renouveler sans cesse l’aventure, même si vous mourrez en route. Globalement, vous pouvez vous équiper de pas mal d’items, en trouver beaucoup (vraiment beaucoup) dans les donjons. Parfois même, taper dans le vide sur ce qui ressemble à un élément du décors vous permet de récupérer un objet. Car n’oubliez jamais : les graphismes sont si sommaire que tous les éléments placés ont un but et aucun n’est vraiment là pour faire joli.Même avec son scénario, le jeu est extrêmement répétitif. Il intègre même un moyen de rusher les donjons, avec la gâchette, pour vous éviter les déplacements infinis. Vous ne vous arrêtez que lorsque vous entrez dans une salle ou quand un ennemi vous percute ou vous attaque. Parlons-en, des combats. Vous avez plusieurs attaques, dont globalement une au corps à corps et une à distance. Votre personnage n’enverra ses attaques que dans la direction qu’il regarde. Vous allez donc devoir penser à vous tourner, avec Y, ne pas perdre de tour. Ou alors en vous déplaçant, en utilisant un tour et en vous faisant forcément toucher derrière.En réalité, Touhou Genso Wanderer Foresight a tout du dungeon crawler à l’ancienne, de ceux qu’on jouait il y a plusieurs années. Le gameplay est fluide dans ses touches, mais très rigide dans ce qu’il propose à l’écran : se tourner vers l’ennemi, penser à ne pas se déplacer, etc. D’ailleurs, pour taper certains éléments du décors et récolter ce qu’ils vous donnent, il faudra bien se placer, avec un compagnon qui vous suit et qui, lui, en a rien à faire que vous essayiez de vous placer de telle ou telle façon. Votre compagnon, si pratique dans les combats, devient alors un fardeau à déplacer par moment.Graphiquement, le jeu souffre de deux problèmes majeurs : d’un côté son interface n’a pas changé depuis plusieurs opus, au point d’être ancrée dans le passé, tentaculaire et assez peu ergonomique. De l’autre les femmes ont des sprites d’enfants de 10 à 12 ans quand les personnages sont censés être adultes, avec ce que cela peut comporter de scènes étranges et à double sens, quand ce n’est pas totalement explicite. Un véritable problème dans l’image véhiculée par le jeu.