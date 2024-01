[Rumeur] La Switch 2 sortirait cette année avec un écran LCD de 8 pouces

Exclusive: Nintendo will launch next-gen game console with 8-inch LCD, lifting up demand for display panels by 14.6 million units, Omdia says.https://t.co/7SnKeoZOtU — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024

Dans le monde merveilleux des rumeurs, il y a rumeur et rumeur : vous avez d'un côté celles colportées par 4chan et les réseaux sociaux, et de l'autre celles appuyées par des analystes proches du marché. La rumeur du jour s'inscrit dans cette seconde catégorie, mais reste encore une rumeur, faut-il toujours le rappeler.La rumeur court, donc, que la Nintendo Switch 2, avec un écran LCD de 8 pouces, pourrait être lancée cette année, marquant l'entrée des consoles de jeu Nintendo dans une nouvelle ère. Selon les informations relayées par Bloomberg et confirmées par l'analyste Hiroshi Hayase de la firme d'analyse Omdia, cette nouvelle console remplacerait le modèle actuel de la Switch, offrant ainsi l'écran le plus grand jamais vu sur une console Nintendo​​​​.Ce changement d'écran, passant de l'OLED au LCD, pourrait surprendre de nombreux fans de la marque. La version OLED de la Switch, avec son écran de 7 pouces, avait été bien accueillie pour la qualité de son affichage. Cependant, cette décision de revenir à la technologie LCD pourrait être un moyen pour Nintendo de contenir les coûts de production tout en offrant une expérience de jeu améliorée grâce à un écran plus grand​​.Les détails techniques de la Nintendo Switch 2 restent flous, y compris le fournisseur potentiel du chipset. Des rumeurs circulent sur une collaboration continue avec NVIDIA, notamment en raison des démonstrations récentes de la société intégrant le DLSS et le support du ray-tracing sur des puces mobiles. Cependant, Nintendo n'a pas encore confirmé ces informations ni donné de détails sur les caractéristiques internes de la nouvelle console​​.Cette information, non officielle, suscite beaucoup d'enthousiasme et de spéculation parmi les fans et les observateurs du secteur du jeu vidéo. Avec une visibilité du catalogue de la Switch jusqu'à l'été, on est nombreux à penser que quelque chose se prépare pour la fin 2024, et les rumeurs devraient donc être nombreuses jusqu'à une annonce officielle.Sources : Bloomberg via Eurogamer et NintendoLife