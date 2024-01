Une mise à jour pour F-Zero 99 : salons privés et courses secrètes ajoutées

La dernière mise à jour de F-Zero 99, disponible exclusivement pour les abonnés de Nintendo Switch Online, vient d'ajouter du contenu qui ravira les fans de la franchise. Avec l'introduction des "pistes secrètes" et de salons privés, cette mise à jour, baptisée version 1.2.0, vient rafraichir l'expérience de jeu.Les pistes secrètes, un ajout pour le moins intrigant à F-Zero 99, apparaîtront occasionnellement lors des parties. Ces nouvelles courses, gardées mystérieuses, ajoutent un élément de surprise et de découverte pour les joueurs qui pourront les parcourir de manière aléatoire, renforçant le caractère dynamique et imprévisible du jeu.Parallèlement, les salons privés offrent aux joueurs la possibilité de créer des espaces exclusifs pour courir avec leurs amis. En sélectionnant un mode de jeu et en définissant un code à quatre chiffres, les joueurs peuvent rejoindre un salon individuel. Bien que les courses dans ces salons privés n'affectent pas les classements ni les points d'expérience, ils offrent une plateforme idéale pour des affrontements amicaux et personnalisés. On peut aussi préférer jouer seul, contre 99 CPU, histoire de ne pas s'humilier en public !Cette mise à jour marque également une augmentation du niveau maximum du nombre de points de compétence, passant de 99 à 399, et du classement de compétence de S20 à S50.F-Zero 99 a été lancé en tant qu'exclusivité Nintendo Switch Online en septembre dernier et a depuis lors bénéficié de mises à jour régulières, incluant de nouvelles pistes et d'autres améliorations. Pour y jouer, il suffit d'être abonné à Nintendo Switch Online, soit dans sa formule de base, soit dans sa version Pack d'Expansion NSO, qu'on aime bien appeler NSO+ par simplicité.Avez-vous essayé ces nouveaux ajouts dans F-Zero 99 ? De notre côté, ce n'est pas encore le cas mais cela ne saurait tarder : n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des courses secrètes et des salons privés en commentaire !Sources : NintendoLife