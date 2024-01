La Pokémon Company s'intéresse au cas de plagiat potentiel de Palworld sans le nommer dans un communiqué

Demandes de renseignements concernant les jeux d'autres sociétés



Nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements concernant le jeu d'une autre société qui sortira en janvier 2024. Nous n'avons accordé aucune autorisation pour l'utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l'intention d'enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. Nous continuerons à chérir et à enrichir chaque Pokémon et son monde, et nous nous efforcerons à l'avenir de rassembler le monde par le biais de Pokémon.



The Pokémon Company

La Pokémon Company a récemment annoncé son intention d'enquêter sur le jeu Palworld, développé par Pocketpair, pour une possible violation de ses droits de propriété intellectuelle. Evidemment, la Pokémon Company ne cite pas Palworld directement, mais son communiqué tombe au moment même où le jeu Palworld rencontre un énorme succès sur PC et sur Steam, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus en l'espace de quelques jours.Voici le communiqué, traduit de l'anglais, de The Pokémon Company :Cette nouvelle survient après que Palworld, qu'on surnomme dans la communauté un "Pokémon avec des armes à feu", a connu un succès fulgurant, vendant plus de 8 millions de copies en moins de six jours depuis sa sortie le 19 janvier 2024​​​​​​​​.Disponible sur PC via Steam et sur Xbox, Palworld offre une expérience de jeu qui mélange la collecte de monstres — comme dans un jeu Pokémon mais aussi dans plein d'autres jeux vidéo qui eux ne se sont pas attirés les foudres de The Pokémon Company grâce au design différent des créatures à collectionner, l'automatisation et des mécanismes de survie ou de crafting.Bien que l'éditeur du jeu ait insisté sur le fait que Palworld ressemblait davantage à un jeu comme Ark Survival qu'à Pokémon, de nombreux fans et observateurs ont relevé des similitudes frappantes, tant visuelles que techniques, avec la franchise bien-aimée de Nintendo​​​​.Sur les réseaux sociaux, des comparatifs entre les Pokémon et certaines créatures ne laissent guère de place au doute quant à une réelle ressemblance, on sent que des avocats vont jouer au jeu des 7 erreurs avec chaque asset de Palworld pour trouver les fortes ressemblances avec des Pokémon.Dans la déclaration citée plus haut, la Pokémon Company a affirmé ne pas avoir accordé de permission à "une autre entreprise" pour l'utilisation de la propriété intellectuelle ou des assets de Pokémon. "Nous avons l'intention d'enquêter et de prendre les mesures appropriées pour traiter tout acte qui enfreint les droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon", indique la société​​ qui entend bien protéger ses bestioles colorées.Cette enquête soulève des questions sur la frontière entre l'hommage, l'inspiration et la pure violation des droits d'auteur dans l'industrie du jeu vidéo en particulier et du divertissement en général. Alors que Palworld se distingue par ses propres mécaniques de jeu et son approche unique, les conséquences de cette investigation peuvent être lourdes pour ses concepteurs qui, jusqu'ici, se veulent rassurants.Sources : TechCrunch