Arcade Archives : Rainbow Islands disponible sur Switch ce 25 janvier 2024

HAMSTER Co. nous annonce la sortie immédiate de Rainbow Islands : The Story of Bubble Bobble 2, suite de Bubble Bobble publié sur borne d'arcade en 1987 par TAITO, un titre devenu culte avec les années. C'est par le biais de sa série Arcade Archives de HAMSTER que vous pourrez vous procurez à l'habituel tarif de 6,99€ des jeux de cette gamme sur l'eShop de la Switch. Comme de coutume, les joueurs peuvent modifier divers paramètres de jeu, tels que la difficulté, reproduire l'atmosphère des écrans d'arcade de l'époque et naturellement se mesurer aux joueurs du monde entier via le score en ligne. Le menu et le manuel des options sont disponibles en japonais, anglais, français, allemand, italien et espagnol.

RAINBOW ISLANDS nous permet de retrouver Bub (chemise verte) et Bob (chemise bleue), les personnages de Bubble Bobble. Enfin...pas tout à fait. Les deux petits dragons ont retrouvé leur forme humaine et parcourent désormais les RAINBOW ISLANDS en utilisant leur magie arc-en-ciel pour sauver les villageois des griffes du Boss of Shadow.Les arcs-en-ciel peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple pour attaquer les ennemis ou comme plateformes pour sauter. Attention cependant à ne pas sauter sur l'arc-en-ciel sinon celui-ci disparaît et c'est la chute. Bon point, cette version du jeu inclut la mise à jour RAINBOW ISLANDS EXTRA, avec une difficulté modifiée, etc.

Contrairement au premier jeu, les joueurs doivent désormais jouer à tour de rôle. Vous allez devoir traverses 10 mondes îles, chacun ayant un thème différent. Chaque île propose quatre niveaux au scrolling vertical, le dernier niveau de chaque monde étant l'occasion d'affronter un boss plus ou moins loufoque et enfantin. Dans chaque monde, il faudra récupérer les 7 cristaux de couleurs relâchés par vos adversaires, en faisant bien attention d'anticiper sa chute. Si vous récupérez les sept cristaux, vous bénéficiez d'une vie supplémentaire mais cela vous permettra également, en récupérant à chaque fois les 7 cristaux de tous les mondes, de débloquer la confrontation contre le véritable boss de fin de jeu.



Pour vous aider, vous trouverez sur votre chemin divers bonus comme de la nourriture pour augmenter votre score, des power-up pour augmenter le nombre d'arcs-en-ciel par tir, un bonus de vitesse pour produire plusieurs tirs à la fois, des chaussures pour courir plus vite... Mais le plus intéressant est l'étoile jaune qui explose en demi-cercle, éliminant alors sur son champ de dégât tous les ennemis. Une étoile rouge explose de son côté en un cercle complet. Le must est la boule arc-en-ciel qui vous protège de tous les ennemis en tournoyant autour de vous.





Graphiquement très coloré, le jeu grouille rapidement d'ennemis à l'écran. Mais cela reste clairement accessible au grand public, les boss étant facile à vaincre, la difficulté réelle étant de ne pas manquer les cristaux. Le design du jeu accuse son âge mais reste globalement charmant, capable de séduire toutes les générations. Même s'il reste très accessible, il n'en reste pas moins assez long car il faut les boucler tous ces mondes !



Arcade Archives RAINBOW ISLANDS 26/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avez-vous déjà joué à ce hit des années 80 ? N'hésitez pas à venir parler de votre amour pour le rétrogaming de ces époques.