Metroid Prime 4 : P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non...

Jusqu’à présent, nous avions essentiellement des informations autour de diverses campagnes de recrutements au sein de Retro Studios pour assister les équipes en place dans le développement du titre. Mais pas la moindre image à se mettre sous la dent. Alors que la Switch arrive désormais dans sa dernière période d’existence encore faste, le jeu n’est toujours pas annoncé mais toujours présent dans les rapports financiers de Nintendo avec la mention TBA (« à annoncer »). Certains finissent par se demander si cette attente longue n’est pas liée au portage du titre sur la prochaine console de Nintendo, pour bénéficier du gap de puissance. Une sortie double à la manière de Breath of the Wild sorti à la fois sur Switch et sur Wii U. On ne voit pas Nintendo ne pas sortir le jeu sur l’actuelle Switch alors que cela fait six années que le jeu est annoncé sur cette plateforme.





Chaque détail est donc scruté et deux annonces viennent de redonner l’espoir d’un dénouement plus ou moins proche.





La première information, à prendre tout de même avec les pincettes de rigueur, est une annonce en provenance de la chaine Youtube de " SuperMetalDave64 ", spécialisée dans les jeux Nintendo. Selon cette chaine dans sa dernière vidéo dédiée à Metroid Prime, il est fait mention d’un nouveau "partenariat de production" de Retro avec Next-Gen Dreams 3D - un studio de production de bandes-annonces et de scènes cinématiques, ayant travaillé sous contrat sur des titres AAA pour des sociétés comme Ubisoft et TakeTwo. Récemment, ce studio a travaillé sur la bande-annonce de Judas, un titre de TakeTwo, lors des Game Awards. Un petit détour sur la fiche crunchbase de Bryce Szandro, fondateur de Next-Gen Dreams 3D, permet de découvrir qu’en septembre 2022, il est fournisseur externe pour Retro Studios. Un indice intéressant pour se dire que quelque chose s’est noué il y a à peu près un an et demi, le seul jeu connu sur lequel travail Retro Studios à cette époque est Metroid Prime 4.



Metroid Prime 4 New Updates: Leaks/Secrets Retro Studios is Trying to Hide + New Info Revealed 25/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Seconde information, c’est la découverte par cette même chaine du profil Linkedln d’Edwin Atwell, un testeur de jeux s’occupant des contrôles qualités de divers gros titres. Il a ainsi participé à divers Call of Duty. Ce dernier explique tout simplement que depuis ces 10 derniers mois, il joue à une démo de Metroid Prime 4 pour en faire remonter tous les bogues, ceci via le logiciel dédié Jira, un système de suivi de bugs, de gestion des incidents et de gestion de projets développé par la société Atlassian. Pas très malin de sa part d’évoquer clairement un travail sur un jeu aussi secret (il risque tout de même de se prendre des remarques sur sa légèreté concernant la confidentialité du travail qui lui a été confié) mais c’est un indice pour confirmer que le jeu est à un stade assez avancé pour pleinement travailler au débogage sur une période assez longue.





Tout cela ne nous donne pas réellement l’espoir d’une sortie rapide, mais cela donne un peu plus de consistance à ce projet mystérieux qui nous fait languir depuis des années.