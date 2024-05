Splatoon 3 annonce un Splatfest apocalyptique : choisissez votre camp pour la fin du monde

Que feriez-vous à la fin du monde ?



Voilà la question sur laquelle vous allez trancher à l'occasion du prochain festival de Splatoon 3 qui démarrera le 18/05 ! pic.twitter.com/GcIauFg0Ol — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 2, 2024

Rien de spécial - Continuer tranquillement votre vie comme si de rien n'était.

Tous mes rêves - Profiter de ces derniers moments pour réaliser tous vos rêves.

Défense du monde - Se battre jusqu'au bout pour sauver le monde.

Préparez vos blasters à encre et choisissez votre camp : le nouveau Splatfest de Splatoon 3 invite les joueurs à contempler un scénario apocalyptique. Annoncé via le compte Twitter officiel de Splatoon, cet événement unique se tiendra du samedi 18 mai à 02:00 jusqu'au lundi 20 mai à 01:59. Les participants devront répondre à une question aussi drôle qu'intrigante : "Que feriez-vous à la fin du monde ?"Trois options sont proposées pour ce Splatfest :Les joueurs peuvent dès maintenant choisir leur camp dans le jeu. Chaque choix est représenté par des mascottes colorées et charismatiques du jeu, promettant une compétition aussi féroce que pleine de fun. Prenons un peu de hauteur avec cette question, car finalement ce Splatfest ne se contente pas de diviser les joueurs en équipes : il les invite à réfléchir à leur propre réponse à une hypothétique apocalypse. C'est beau, non ?Alors, que choisirez-vous de faire si la fin du monde était imminente ? Rejoignez la communauté de Splatoon 3 pour défendre votre vision de la fin des temps et défier vos adversaires dans ce festival haut en couleur et en stratégie de combat. Rendez-vous dans le jeu pour faire votre choix et préparez-vous pour une fin du monde des plus festives dès le 18 mai prochain !Source : Twitter de Splatoon