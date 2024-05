Universal rappelle l'ouverture de Super Nintendo World Orlando en 2025 avec deux nouvelles vidéos réjouissantes

New details! Ride alongside Mario, careen through Donkey Kong Country™, punch blocks, collect digital coins. Discover the interactive fun of SUPER NINTENDO WORLD™, opening 2025 at Universal Epic Universe. #EpicUniverse



Super Nintendo World est-il prévu en Europe ?

En 2025, le fans de Nintendo pourraient décider de passer par Orlando en Floride pour visiter l'Epic Universe d'Universal Studios, le nouveau parc d'attractions annoncé en 2023 comprenant différentes zones dont Super Nintendo World. Les deux lands de SNW ont été présentés plus en détail, avec Super Mario Land et Donkey Kong Country.Super Nintendo World est en cours de construction chez Universal Studios Orlando. Le parc d'attractions, voisin de Disney World, n'a pas à rougir de son homologue, et ses partenariats avec des marques fortes comme Harry Potter, Dragons et Nintendo lui permet de donner vie à des univers qui font rêver des millions de joueurs à travers le monde.Ce jeudi, Universal Studios a rappelé qu'Epic Universe ouvrirait bien en 2025, sans encore donner de date plus précise, avec pour ce faire deux nouvelles vidéos. La première est une séquence cinématique qui nous permet de visiter Super Mario Land et Donkey Kong Country, les deux lands Nintendo pour l'instant en cours de construction — on ne vous cache pas qu'on attend le Royaume d'Hyrule avec impatience aussi mais il n'a pas encore été annoncé même si Eiji Aonuma avait été aperçu sur le chantier en compagnie de Shigeru Miyamoto.Vous avez remarqué que désormais, Super Nintendo World est le nom du parc d'attractions Nintendo, tandis qu'Universal et Nintendo et choisi de nommer l'univers Mario "Super Mario Land" et l'univers Donkey Kong "Donkey Kong Country". On aurait pu penser que Nintendo aurait préféré un "Mushrooom Kingdom" pour la zone Mario, tandis que DKC reste tout à fait approprié. Peut-être Universal a-t-il jugé que "Super Mario Land" résonnait mieux dans l'esprit des visiteurs que "Mushroom Kingdom" qui pour les néophytes pourrait rappeler un tout autre genre de paradis artificiel !Voici cette première vidéo :Dans la seconde, le personnel d'Universal en charge de la conception et de la réalisation du projet reviennent sur leurs intentions avec le parc :Nintendo a joué le jeu de la communication avec un tweet qui rappelait l'ouverture du parc en 2025 sans plus de précisions :Cette communication était l'occasion de découvrir plus en détail la zone Donkey Kong Country : les deux vidéos ci-dessus nous montrent bien ce que le land proposera. Ainsi, on aura la possibilité de s'installer dans un wagon du train de la mine pour une attraction qui nous promet de décoller, au moins virtuellement, grâce au savoir-faire des ingénieurs d'Universal.Nous sommes impatients de voir le parc ouvrir ses portes, en 2025 ! Les travaux en cours en Floride pour permettre aux premiers visiteurs d'en arpenter les allées dès l'année prochaine vont bon train, nous avons pu voir quelques photos du chantier ces derniers mois qui montrent bien que les travaux progressent à vue d'oeil.Pour l'heure, Universal et Nintendo se sont mis d'accord sur l'ouverture de Super Nintendo World à Osaka (ouvert), à Los Angeles (ouvert), à Singapour (prévu pour 2025) et à Orlando (pour 2025 donc).Non, il n'est pas question de parc Super Nintendo World en Europe pour le moment, en raison d'un problème de taille : Universal n'a plus de parc en Europe depuis des décennies. Il y a de cela quelques mois, on murmurait qu'Universal pourrait être intéressé par le rachat de Port Aventura près de Barcelone, avant de jeter son dévolu sur un terrain... au Royaume-Uni.Le rachat de Port Aventura aurait le mérite de permettre une adaptation rapide, alors qu'un projet en Angleterre demanderait plusieurs années, des études préalables à la construction. Pas d'enthousiasme donc quant à une ouverture de Super Nintendo World en Europe, au détriment de notre bilan carbone il conviendra certainement de se rendre aux Etats-Unis ou de profiter d'un voyage en Asie pour découvrir les parcs dans ces régions d'ici la fin de l'année prochaine.Pour plus d'informations sur Epic Universe et vous inscrire à la newsletter d'Universal qui vous tiendra informé des derniers développements, ne manquez pas de passer par le site officiel