Nintendo World Championships: NES Edition en approche sur Nintendo Switch

ArcticMario Hier 07h59 Citer

Sympa ....

Alors rectification quand même, le but n'est pas de terminer les challenge en moins de 6 min 21 mais de marquer le plus de point dans ce laps de temps.



Pour MB et Rad Racer, c'est impossible d'avoir game over (challenge 50 pièces pour Mario, terminer la course pour RR).

Pour Tetris, on marque des points jusqu'à la fin du temps restant. On peut par contre avoir Game Over si on empile les briques jusqu'en haut mais le score total n'apparaitra qu'à 6 min 21.