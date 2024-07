Plongez dans le monde cyberpunk de Death Noodle Delivery, annoncé sur Switch le 31 juillet

Galerie images





Traversez une ville cyberpunk au bord de l'effondrement: Livrez des nouilles pour votre patron en évitant les dangers tels que les drones IA et les agents hazmat lance-flammes. Apprenez les meilleures tactiques pour survivre à chaque course.

Améliorez votre hoverboard: Transformez une vieille planche en une machine puissante en débloquant de nouveaux power-ups et en gérant des niveaux de plus en plus difficiles.

Interagissez avec vos voisins: Rencontrez les habitants de votre immeuble et développez des relations tout en explorant le web pour trouver des hacks et des plaisirs cachés.

Troglobytes Games, en collaboration avec les studios indépendants Tiny Pixel et Stupidi Pixel, annonce la sortie de Death Noodle Delivery sur toutes les consoles du moment, dont la Nintendo Switch, le 31 juillet prochain. Death Noodle Delivery est un jeu d'arcade narratif et d'action inspiré par Paperboy qui invite les joueurs à explorer un univers cyberpunk.Dans Death Noodle Delivery, les joueurs incarnent Jimmy, un livreur de nouilles dans une ville en ruine. Sous la coupe de son nouveau patron, Jimmy doit livrer des nouilles sur son hoverboard. Ce faisant,il navigue dans une réalité en déclin : les habitants de cette métropole cyberpunk vivent reclus, connectés en permanence au cyberspace et absorbés par des IA ou des substances hallucinogènes. Le tout en essayant de survivre à des crises constantes, sinon la vie serait trop simple.Le jeu se veut un habile mélange d'action rapide, de livraisons en hoverboard et... de sections narratives. Notre but est de survivre pendant sept jours tout en découvrant les secrets de cet univers dystopique.En interagissant avec des voisins excentriques et en explorant le web pour trouver des hacks et des plaisirs cachés, on s'immerge dans cette ville cyberpunk et son mode de vie pas forcément envié.Le jeu offre des options de personnalisation pour l'hoverboard du protagoniste. On pourra débloquer diverses améliorations au fil de notre progression, incluant des modifications de l'IA de l'hoverboard et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.Parmi les améliorations disponibles figurent des objets offensifs comme des "bombes-chat" et des capacités défensives telles que des distorsions temporelles. Le but de ces options est de diversifier le gameplay et d'offrir différentes approches pour faire face aux difficultés du jeu.Voici les caractéristiques principales que l'éditeur nous annonce pour ce jeu:Death Noodle Delivery est déjà disponible sur Steam pour PC. La sortie sur consoles, dont la Nintendo Switch, est maintenant prévue pour le 31 juillet.Source : Communiqué de presse