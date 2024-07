The Pokémon Company reste dans le top 10 des marques les plus lucratives au monde

Pokémon : 10.8 milliards de chiffre d'affaires

Une entreprise concentrée sur une seule marque : Pokémon

The Pokémon Company est la société qui édite et gère la licence Pokémon : il s'agit d'une filiale détenue par différents acteurs, à savoir Nintendo, Game Free et Creatures Inc. Selon License Global, qui chaque année publie son top des sociétés "à licences" les plus puissantes de la planète, la firme est bien installée dans le top 10, à la 7e place cette année.Mais aussi impressionnant soit le chiffre, 10.8 milliards de dollars, il n'en reste pas moins en baisse par rapport au classement de l'année dernière, dans lequel The Pokémon Company s'était octroyé la 5e place de ce même classement.Il faut dire que la concurrence est rude : en 2024, le leader du classement reste The Walt Disney Company, avec un revenu des produits dérivés estimé à 62 milliards de dollars, suivi de Authentic Brand Group (société de gestion de marques et de licences) à 28 milliards et Dotdash Meredith (entreprise de médias et de publication qui gère un vaste portefeuille de marques) à 26.4 milliards.The Pokémon Company est devant Mattel (Barbie, Hot Wheels, UNO, Polly Pocket, etc), mais reste derrière Hasbro (Transformers, Monopoly, GI Joe, etc) et NBC Universal (Les Minions, Shrek, Kung Fu Panda, etc).Le point commun entre tous ces acteurs est le fait qu'ils gèrent un porte-feuille de licences assez vaste, tandis que The Pokémon Company se concentre exclusivement sur la franchise Pokémon.Mais elle le fait bien, très bien même, en distillant du Pokémon dans de nombreux univers : jeux vidéo, cartes à collectionner, séries ZV, film, produits dérivés, tournois de jeux vidéo et de cartes. Le tout est brillamment orchestré par les équipes de Tsunekazu Ishihara, le PDG de la société depuis sa création en 1998.Voici l'ensemble du top 10 :The Walt Disney Company : $62B (Estim.)Authentic Brands Group : $28B (Estim.)Dotdash Meredith : $26.4B (Estim.)Warner Bros. Discovery : $15BHasbro : $14.1B (Estim.)NBCUniversal/Universal Products & Experiences : $11.5BThe Pokemon International Company : $10.8BBluestar Alliance : $8.5B (Estim.)Mattel : $8.5B (Estim.)WHP Global : $7.5BSource : License Global