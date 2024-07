New Pokémon Snap devient le premier jeu Pokémon à sortir en Chine depuis 24 ans

Depuis 2000 et l’interdiction à la vente des consoles de jeux par le gouvernement, la Chine avait été mise complètement à l’écart du marché. Mais depuis quelques années, la Terre du Milieu a fait machine arrière en ouvrant petit à petit ses frontières à un plus grand nombre de jeux vidéo officiels.C’est notamment le cas de New Pokémon Snap, spin-off de la franchise la plus lucrative au monde sorti en 2021. Avec sa sortie le 16 juillet dernier, New Pokémon Snap devient le premier jeu Pokémon à sortir en Chine depuis 2000, … année de sortie de Pokémon Snap premier du nom (pour les versions PAL et SECAM), drôle de coïncidence …Et ce n'est pas fini ! D’autres jeux vont arriver sur le territoire chinois dans les prochaines semaines. C’est par exemple le cas de Pokemon : Let's Go, Pikachu / Eevee, remake de la 1G sorti fin 2018 sur Switch. Par ailleurs, d’autres jeux Switch vont également arriver sur le territoire : Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising, Zengeon ou encore Samurai Shodown.Revenons à nos Wattouat. Comme évoqué en préambule, c’est une version légèrement différente de New Pokémon Snap qui est sortie le 16 juillet dernier. En effet, les symboles/icônes du soleil ont été modifiés, et les rayons triangulaires ont été remplacés par des points/rectangles.Le compte X « Chinese Nintendo » précise que cela pourrait être dû au fait que les icônes originales ressemblaient trop aux emblèmes de Taïwan ou du Kuomintang. Nous ne pouvons affirmer si le changement a été fait sur demande ou par autocensure pour s'assurer de l'approbation.Pour les plus curieux d’entre vous, n’hésitez pas à lire le test maison de l’indéboulonnable Ryoga ! Sources : Nintendo Everything