Qu'est-il arrivé à la lucrative série des jeux Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ?

La série Mario & Sonic aux Jeux Olympiques est un jeu édité par Sega qui a eu le droit de réunir dans un même jeu les univers pourtant bien différents de ceux qui étaient alors des ennemis sur le marché du jeu vidéo : Mario et Sonic. C'est une franchise hyper intéressante sur laquelle on devra revenir, car son histoire est incroyable... et son succès colossal : en 2007, la sortie de Mario & Sonic aux JO s'est traduite par 10 millions d'exemplaires vendus.De quoi motiver à sortir ensuite Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'Hiver, puis aux JO de Londres (2012), de Rio (2016), de Tokyo (2020). Mais cette année, alors que les jeux olympiques se déroulent à Paris et en France, aucune sortie n'a été annoncée. Et vue le timing, on n'attendait plus d'annonce pour cette Olympiade estivale.Lee Cocker, Game producer chez ISM LTD, a supervisé le développement des jeux de toute la franchise. Il a certes depuis quitté ISM si l'on en croit son curriculum vitae , mais son expérience l'aurait sans doute rappelé à la maison si un nouvel épisode de Mario et Sonic avait été mis en chantier pour Paris 2024.Cela n'a donc pas été le cas, et pour Lee, cela veut dire que Sega, Nintendo et ISM n'ont plus réussi à s'entendre après plus de 30 millions d'exemplaires vendus de cette franchise. Selon lui :Cette année a un goût spécial pour les fans de sport et de jeux vidéo, puisqu'il n'y a pas de jeu officiel pour les JO de Paris 2024 (à part un jeu mobile également disponible sur PC via Steam appelé "Olympics Go! Paris 2024"). Est-ce un souhait du CIO de ne pas renvoyer les fans de sport derrière un écran, ou un manque d'intérêt de la part d'un secteur plutôt dans une période houleuse dans laquelle les coûts d'une licence aussi sacrée que celle des JO.Voici son tweet :L'absence de jeu Mario et Sonic vous manque-t-elle ? On vous avouera qu'on n'y pensait plus depuis fort longtemps, et ce d'autant plus en raison de l'absence d'informations de la part de Sega, qui éditait le jeu en Occident (c'est Nintendo qui l'éditait au Japon). Sur Switch, un seul épisode a donc vu le jour, et à en croire les propos de Lee Cocker, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de jeu de cette série à l'avenir. Eurogamer , qui a pu s'entretenir avec l'ancien Game producer de la série Mario & Sonic, a indiqué que c'est le CIO qui était certainement à l'origine de la mort de la série, puisque le jeu était sous licence officielle Jeux Olympiques :Source : Twitter via Nintendo Everything