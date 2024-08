[Gamescom] Les nouveaux Lego Mario Kart et Animal Crossing dévoilés

Suite à l’arrêt définitif de l’E3 annoncé en 2023, la Gamescom est désormais le plus grand évènement physique au monde. Ce rendez-vous annuel se déroule actuellement à Cologne (Allemagne) du 21 au 25 août 2024. Cette année Nintendo avait décidé de ne pas participer à cet événement majeur pour des raisons stratégiques comme nous vous l’expliquions dans un précédent article. Heureusement, nous avons un acteur qui a manifesté le bout de son nez pour nous dévoiler des nouveautés en lien avec le monde de Nintendo ! En effet, le géant suédois Lego en a profité pour nous dévoiler les nouveaux sets Mario Kart et Animal Crossing accompagnés d’une date de sortie au 1er Janvier 2025.Nous retrouvons donc 6 nouveaux sets aux couleurs de Mario Kart et 3 nouveaux sets reprenant les personnages d’Animal Crossing. Les sets annoncés comprennent entre 78 et 823 pièces pour un prix allant de 9,99 euros à 79,99 euros ce que nous pouvons considérer comme bon marché compte tenu du catalogue Lego. Ils plairont certainement aux plus jeunes pour les plus petits sets tandis que le pack le plus consistant Mario Kart Baby Peach & Grand Prix Set ravira les plus bricoleurs.Voici en détail les sets dévoilés :• LEGO Super Mario 72031 Mario Kart Yoshi Bike (133 pièces - 14,99 €)• LEGO Super Mario 72032 Mario Kart Standard Kart (174 pièces - 19,99 €)• LEGO Super Mario 72033 Mario Kart Donkey Kong & DK Jumbo (387 pièces - 34,99 €)• LEGO Super Mario 72034 Mario Kart Baby Mario vs. Baby Luigi (321 pièces - 29,99 €)• LEGO Super Mario 72035 Mario Kart Toad’s Garage (390 pièces - 39,99 €)• LEGO Super Mario 72036 Mario Kart Baby Peach & Grand Prix Set (823 pièces - 79,99 €)• LEGO Animal Crossing 77053 Stargazing with Celeste (78 pièces - 9,99 €)• LEGO Animal Crossing 77054 Leif’s Caravan & Garden Shop (263 pièces - 29,99 €)• LEGO Animal Crossing 77055 Able Sisters Clothing Shop (322 pièces - 39,99 €)Et de votre côté, trouvez-vous que ces nouveaux sets cassent des briques ?