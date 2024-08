Emio, Un jeu Nintendo interdit aux moins de 18 ans

L’actualité bat son plein autour de Emio, le nouvel opus de la série Family Détective Club.Alors que la première partie de la démo vient de sortir et avant que les deuxième et troisième parties ne sortent les 23 et 28 août 2024, nous apprenons que le jeu est catégorisé mature Rated et PEGI 18 en Europe.À la vue de nombreux passages dans le jeu, les organismes de classification ne pouvaient pas éviter une catégorisation Mature. La catégorisation « Mature » correspond à une interdiction aux personnes de moins de 17 ans de jouer à ce jeu. La classification européenne PEGI est alignée avec la classification américaine. Le jeu est donc affiché comme étant PEGI 18 sur le store NintendoSi vous avez déjà essayé la démo, cette nouvelle n’est pas une grande surprise. La première partie de la démo pose déjà les bases d’une enquête complexe digne d’un polar sombre. Des meurtres d’adolescents sont évoqués et les victimes sont non seulement évoquées mais également visibles à l’écran. Les flashbacks nous transportent dans une ambiance glaçante et nous vous déconseillions très fortement de tester la démo en présence d’un enfant.N’hésitez pas à consulter la preview de la première partie de la démo qui a convaincu la rédaction de PN ! Pour rappel, Emio l’homme au sourire: Family Détective Club a prévu de vous faire frissonner le 29 aout 2024 sur Nintendo Switch.Serez-vous assez courageux pour y jouer ?