Preview de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club : Prologue & Chapitre 1

Prologue - Visage

Chapitre 1 - Légende urbaine

Il y a quelques semaines, Nintendo a surpris son public habituel avec le teasing d'un jeu PEGI 18 mettant en scène un certain Emio . Nous apprenons quelques jours plus tard que le jeu en question sera le 3e volet de la série Famicom Detective Club. Avec Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club, les détectives reprennent du service 36 ans après la sortie du 1er volet.En anticipation de la sortie du jeu le 29 août prochain, Nintendo publie une démo du jeu qui permet de découvrir les premiers chapitres de l’histoire et donc de commencer dès à présent votre enquête sur Emio, l’Homme au sourire.Plongeons nous dès à présent dans cette 3e aventure de nos détectives privés !L’aventure d’Emil, l’Homme au sourire se situe après les événements des deux premiers jeux, The Missing Heir et The Girl Who Stands Behind (qui était un prequel au premier jeu). Vous y incarnez un jeune détective de 19 ans travaillant dans l’agence de Shunsuke Utsugi, aux côtés d’Ayumi Tachibana, une jeune détective.Le prologue du jeu vous plonge directement dans la sombre histoire qui va vous occuper tout au long du jeu : le cadavre d’un collégien a été retrouvé près d’une station de pompage, il a été étranglé par une corde ou quelques chose de similaire.Vous retrouvez sur place l'inspecteur Kamada et vous faites la connaissance de Junko Kuze, l'inspectrice en charge de l’enquête. Rapidement, vous avez la possibilité d'importer une sauvegarde des jeux précédents (ressortis en 2021 sur Switch). Cela vous permet ainsi de reconnaître certains personnages déjà présents dans vos premières aventures et de débloquer quelques interactions particulières.Si l'inspecteur Kamada a fait appel à l'agence de Utsugi c'est parce qu'un élément tout particulier change radicalement la nature de l’enquête : le collégien porte sur la tête un sac en papier avec un large sourire dessiné dessus.Votre aventure peut à présent commencer. Comme dans les jeux précédents, votre aventure va principalement consister à interroger les témoins éventuels et enquêter sur les différents lieux clés pour déceler un maximum d’indices qui vont permettre de lever le voile sur la vérité de ce qui est arrivé à cet élève.Pour cela, le jeu reprend ici le même affichage rétro des jeux originaux et les différentes options qui permettent d’interagir avec les personnages et le décor : Appeler / Aborder, Interroger / Ecouter, Inspecter / Examiner, Montrer (un objet en votre possession), Téléphoner (le détective Utsugi vous offre un téléphone pour garder le contact avec les protagonistes de l'affaire)., Réfléchir et évidemment Ouvrir le bloc-notes, véritable bible du jeu pour vous aider dans l'enquête !Au gré des échanges avec les personnages, votre carnet se remplit des informations recueillies et de nouvelles interactions deviennent possibles. Vous permettant ainsi de creuser les histoires de chacun et à ce roman policier de prendre forme.Le premier chapitre débute dans l'agence. Le détective Utsugi vous raconte les événements survenus il y a 18 ans et qui expliquent le lien avec l'affaire d'aujourd'hui. Rapidement, un lien supplémentaire est fait avec une vielle légende urbaine : celle d’Emio, l’Homme au Sourire. Un homme portant un sac en papier sur la tête avec un large sourire dessiné qui viendrait tuer les jeunes filles en pleurs pour ensuite les recouvrir du sac en question.Le jeu se déroulant au Japon, plusieurs passages mettent en avant la culture nippone et la traduction du jeu prend soin d'expliquer les passages les plus subtiles comme l'origine du nom Emio. A noter que les voix japonaises sont de la partie, pour notre plus grand plaisir !Dans son gameplay, la fin du 1er chapitre permet à l’option « Faire le point » de faire son apparition. Elle vous permet à Ayumi et vous de revenir sur les informations recueillies au cours de la journée au commissariat de police et de confirmer ou infirmer certaines pistes : les déductions sont relativement simples et soulignées plusieurs fois dans les échanges.Il est important malgré tout de ne pas se tromper puisque vous êtes tout de même dans la peau de détectives qui n’ont pas vraiment le droit à l’erreur étant donné les enjeux de l’enquête ! Ayumi et Utsugi vous surveillent et n'hésiteront pas à vous gronder si vos déductions sont fausses.