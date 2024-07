QuiEstEmio : le teaser de jeu PEGI 18 de Nintendo qui affole Internet

Avertissement : cette vidéo présente des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.

Des gros plans inquiétants



C'est avec ce teaser que Nintendo bouleverse la Nintendosphère en ce mercredi 10 juillet 2024 :Dans cette vidéo, on voit un individu avec un sac en papier sur la tête, un visage souriant mais néanmoins inquiétant dessiné à l'avant. Cette séquence est précédée d'un avertissement tandis que la vidéo est ornée d'un PEGI 18 qui en dit long sur le public auquel se destinera le jeu, quand celui-ci sera révélé.Et en effet, il n'y a pas de quoi rire avec les quelques images qui suivent : l'homme en question est debout, dans un imperméable et dans une tenue des plus classiques. Il apparait soudainement à l'image, comme un fantôme, et la séquence suivante fait apparaître rapidement des gros plans inquiétants comme sa main, puis le sac avec un dessin cette fois différent.A la toute fin de la séquence, quelques kanjis, des caractères japonais, s'affichent : on lit "笑み男", ce que l'on traduit par "Emi Otoko", ce qui veut dire "L'homme souriant" d'après les outils de traduction automatisés que l'on a essayés, pour déchiffrer ce texte mystérieux.On a pris quelques captures de la vidéo pour vous montrer les éléments qui à notre sens ont le plus d'intérêt, mais prenez bien le soin de regarder la séquence entière sur YouTube ci-dessus. On n'en sait guère plus si ce n'est une page officielle pour ce projet pour le moins déroutant et angoissantDepuis la mise en ligne de cette vidéo, la planète Nintendo se demande Qui Est Emio quand on est en France, #WhoIsEmio quand on est aux Etats-Unis, ou #QuienEsEmio quand on est en Espagne !Vous l'aurez compris, c'est du pur marketing, et on ne devrait plus trop tarder à en savoir plus sur le projet que Nintendo vous proposer sur Switch prochainement et qui, jusqu'ici, n'avait jamais été annoncé. La classe d'âge en PEGI 18 et l'avertissement en début de vidéo semble indiquer une sorte de jeu d'horreur. S'agira-t-il d'une nouvelle franchise ? Il est encore un peu tôt pour le dire.Nintendo a déjà édité des jeux de ce genre dans le passé, on pense par exemple à Eternal Darkness qui était PEGI 16, ou plus récemment à Project Zero en PEGI 18, avec deux opus parus sur Switch qui sont Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires et Project Zero: Le Masque de l'Eclipse Lunaire.Il nous tarde en tout cas d'en savoir plus, n'hésitez pas à partager vos idées et vos remarques en commentaire ci-dessous, ou via nos réseaux sociaux, ainsi que sur notre Discord Source : YouTube